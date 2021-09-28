От наводнений уже пострадали примерно треть территорий страны.

В Таиланде после тропического шторма начались наводнения. Власти опасаются, что муссонные дожди могут усугубить и без того сложную ситуацию.

Об этом сообщает The Washington Post

Как сообщается, от наводнений уже пострадали примерно треть территорий Таиланда.

В минувшие выходные тропический шторм прокатился по северной части страны, вызвав наводнения, в результате которых пострадали почти 59 тысяч семей.

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Власти сообщили, что 12 провинций вдоль реки Чао Прайя, включая Бангкок и старую столицу Аюттхая, должны быть готовы к новому наводнению, поскольку уровень воды поднимется на 30 сантиметров до 1 метра в течение следующих нескольких дней.

Отметим, что в Таиланде тропический климат, и в сезон дождей с июля по октябрь часто происходят наводнения, наносящие ущерб в миллионы долларов.

Напомним, ранее на Испанию обрушились проливные дожди, которые вызвали масштабное наводнение в южных и западных регионах.

Из-за дождей были затоплены участки множества дорог, в результате чего оказались заблокированы десятки автомобилей и нарушено железнодорожное сообщение. А улицы городов буквально превратились в реки, потоки которых десятками уносили припаркованные автомобили.

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Автор: Екатерина Лиманская