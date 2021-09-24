Вслед за масштабными лесными пожарами на Испанию обрушились проливные дожди, которые вызвали масштабное наводнение в южных и западных регионах.
Об этом сообщает la Vanguardia.
Наиболее от непогоды пострадали Балеарские острова, а также автономные сообщества Андалусия, Эстремадура и Валенсия.
Из-за дождей были затоплены участки множества дорог, в результате чего оказались заблокированы десятки автомобилей и нарушено железнодорожное сообщение. А улицы городов буквально превратились в реки, потоки которых десятками уносили припаркованные автомобили.
Читайте такжеВ Испании произошло более 9 тысяч ударов молний: часть страны затопило (фоторепортаж, видео)Кроме того, только на западном побережье Пиренейского полуострова сообщили о 800 случаях подтопления домов и магазинов.
Фермеры также сообщили об ущербе - местами град уничтожил до 50% урожая виноградников и 100% посевов хурмы и цитрусовых, что привело к прямым убыткам на более 8 млн евро.
Обильные ливни продолжаются с начала недели. По данным метеорологов, в среднем в пострадавших регионах выпало 110-116 мм осадков.
Местами дожди установили рекорд - например, в муниципалитете в Алькерия Бланка выпало 132 литров дождей на квадратный метр суши, что стало абсолютным максимумом за последние 70 лет.