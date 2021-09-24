Из-за ливней на юге и западе Пиренейского полуострова произошло наводнение.

Вслед за масштабными лесными пожарами на Испанию обрушились проливные дожди, которые вызвали масштабное наводнение в южных и западных регионах.

Об этом сообщает la Vanguardia.

Наиболее от непогоды пострадали Балеарские острова, а также автономные сообщества Андалусия, Эстремадура и Валенсия.

Из-за дождей были затоплены участки множества дорог, в результате чего оказались заблокированы десятки автомобилей и нарушено железнодорожное сообщение. А улицы городов буквально превратились в реки, потоки которых десятками уносили припаркованные автомобили.

Читайте такжеВ Испании произошло более 9 тысяч ударов молний: часть страны затопило (фоторепортаж, видео)Кроме того, только на западном побережье Пиренейского полуострова сообщили о 800 случаях подтопления домов и магазинов.

Фермеры также сообщили об ущербе - местами град уничтожил до 50% урожая виноградников и 100% посевов хурмы и цитрусовых, что привело к прямым убыткам на более 8 млн евро.

Обильные ливни продолжаются с начала недели. По данным метеорологов, в среднем в пострадавших регионах выпало 110-116 мм осадков.

Местами дожди установили рекорд - например, в муниципалитете в Алькерия Бланка выпало 132 литров дождей на квадратный метр суши, что стало абсолютным максимумом за последние 70 лет.

Автор: Станислав Кожемякин