Мощный тайфун обрушился на восток Филиппин, вызвав отключение электроэнергии.
Об этом сообщает AP.
Как сообщается, тайфун во вторник обрушился на восточные Филиппины. Из-за мощного ветра в нескольких провинциях произошли сбои в электроснабжении.
По данным агентства, тайфун Conson сопровождался устойчивым ветром со скоростью 120 к//ч, а его порывы достигали 150 км/ч.
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По состоянию на утро вторника очаг тайфуна находился в районе города Димасаланг в провинции Масбате.
Из-за тайфуна работа в государственных учреждениях приостановлена.
Местные власти сообщили о наводнении в городе Таклобан.
Бюро погоды предупредило о разрушительных ветрах и обильных дождях в ближайшее время.
Ежегодно на Филиппины обрушиваются около 20 тайфунов и штормов, не считая сезонных муссонных дождей. Страна также расположена в так называемом тихоокеанском "огненном кольце", регионе, подверженном землетрясениям и извержениям вулканов, что делает ее одной из наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире.
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