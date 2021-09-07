В пострадавших провинциях произошли перебои с электричеством, начались наводнения.

Мощный тайфун обрушился на восток Филиппин, вызвав отключение электроэнергии.

Об этом сообщает AP.

Как сообщается, тайфун во вторник обрушился на восточные Филиппины. Из-за мощного ветра в нескольких провинциях произошли сбои в электроснабжении.

По данным агентства, тайфун Conson сопровождался устойчивым ветром со скоростью 120 к//ч, а его порывы достигали 150 км/ч.

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По состоянию на утро вторника очаг тайфуна находился в районе города Димасаланг в провинции Масбате.

Из-за тайфуна работа в государственных учреждениях приостановлена.

Местные власти сообщили о наводнении в городе Таклобан.

Бюро погоды предупредило о разрушительных ветрах и обильных дождях в ближайшее время.

Ежегодно на Филиппины обрушиваются около 20 тайфунов и штормов, не считая сезонных муссонных дождей. Страна также расположена в так называемом тихоокеанском "огненном кольце", регионе, подверженном землетрясениям и извержениям вулканов, что делает ее одной из наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире.

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Автор: Екатерина Лиманская