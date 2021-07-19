Глобальное потепление способствует тому, что погодные условия в Европе будут становиться все более экстремальными - от аномальной жары до наводнений.

Метеорологи предостерегают, что экстремальные погодные явления в умеренных широтах будут учащаться из-за изменений климата.

"Экстремальные дожди будут выпадать тем чаще, чем теплее будет становиться планета", - говорит Андреас Финк из Института метеорологии и исследований в Карлсруэ, передает DW.

Одной из причин эксперты называют то, что вследствие глобального потепления меняется также и атмосфера.

"С повышением температуры на один градус Цельсия воздух может впитывать примерно на 7% больше влаги. Это приводит в долгосрочной перспективе к большим объемам осадков, особенно во время ливней", - утверждает Себастьян Зиппель из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе.

В том, что вызванные человеческой деятельностью изменения климата нагревают нашу атмосферу, эксперты не сомневаются.

"В 2021 году вопрос, повлияли ли на это климатические изменения, уже не стоит. Вопрос только - насколько велико это влияние", - говорит Карл-Фридрих Шлойсснер из Института географии Университета имени Гумбольдта в Берлине.

Вопрос потепления атмосферы и, как следствие, ее повышенная способность впитывать в себя влагу, не вызывает сомнений в научных кругах. Однако есть еще один аспект, что может частично объяснять экстремальные погодные условия вроде катастрофических наводнений в Германии и соседних странах, или чрезвычайной жары на западном побережье США и Канады.

Речь идет о воздушных потоках, которые в целом способствуют тому, что циклоны и антициклоны в наших умеренных широтах не задерживаются на одном месте и постоянно движутся дальше.

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Исследователи климата считают, что высотное струйное течение - воздушное течение на высоте около 9 километров в участке полярного фронта - в последние годы стало менее стабильным и протекает волнами вместо постоянного потока.

"Эти волны затем где-то останавливаются и могут, в зависимости от места, вызывать экстремальную жару, которую мы видели в Северной Америке, или же наводнения", - объясняет Финк.

То есть циклоны и антициклоны не двигаются так быстро, как раньше. В случае с циклоном "Бернд", который привел к сильным ливням и, как следствие, нынешним наводнениям в Германии и соседних странах, случилось так, что он на какое-то время просто остановился над этой территорией и не двигался дальше.

Эксперты считают, что изменения в высотном струйном течении связаны с ее природой, ведь она протекает между холодным полярным воздухом и теплым воздухом из тропиков и субтропиков. Разница в температуре в полярных широтах и в тропиках является "двигателем" высотного струйного течения. Но поскольку в Арктике становится теплее, то и разница температур уменьшается, а следовательно - высотное струйное течение становится слабее.

Кроме того, беспокойство ввиду наводнения вызывает и то, что в течение следующего десятилетия станут экстремальнее также морские приливы и отливы. Причина - колебания орбиты Луны, которые происходят примерно каждые 18 лет. Но когда должно произойти следующее подобное колебание лунной орбиты - в 2030-х годах - уровень Мирового океана вследствие глобального потепления станет достаточно высоким, чтобы обеспокоиться из-за ожидаемых экстремальных приливов и отливов.

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Во время первой половины 18,6-летнего лунного цикла отливы и приливы на Земле являются менее выраженными, объясняют специалисты американского космического агентства NASA. "Во время второй половины цикла изменения уровня воды становятся экстремальнее. Во время прилива вода стоит выше, во время отлива - еще ниже, чем обычно", - отмечают в NASA.

Поэтому ученые прогнозируют долговременные наводнения, которые могут иметь катастрофические последствия. А в комбинации с более частыми случаями экстремальной погоды вследствие изменений климата такой прогноз вызывает особое беспокойство.

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Автор: Александр Топчий