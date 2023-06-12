Сегодня и в ближайшие дни во многих областях Украины возможно возникновение лесных пожаров. Об опасности предупреждает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются в большинстве центральных областей, а также местами в северной и южных частях.
"12-14 июня в большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Ривненской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.
Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность - погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров.
Померанцевый туман в Нью-Йорке
Как сообщал УНИАН, на днях Нью-Йорк окутал густой оранжевый туман. Местных жителей призвали носить маски и по возможности не выходить на улицы.
Впоследствии стало известно, что причиной необычного явления стали масштабные лесные пожары в соседней Канаде, дым от которых дошел вплоть до Мексики. По словам чиновников, это создало наихудшие условия для воздуха в штате Нью-Йорк за более чем 20 лет.