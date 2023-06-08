Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призывает людей носить маски и по возможности не выходить на улицы.

Нью-Йорк в эти дни окутал апокалиптический "оранжевый дым", из-за которого видимость резко упала, а качество воздуха оставляет желать лучшего. Причиной тому стали необычно сильные лесные пожары в Канаде.

Как пишет Bloomberg, тяжелый дым от сотен лесных пожаров в Канаде двинулся на юг, окутав большую часть штата Нью-Йорк и соседних регионов, вплоть до Мексики.

"Сегодня не тот день, когда нужно готовиться к марафону или устраивать мероприятия для ваших детей", - сказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, призвав людей оставаться в помещении или надевать маски N95.

Прогнозируется, что условия временно улучшатся сегодня утром, прежде чем снова ухудшатся, сказал Адамс, охарактеризовав качество воздуха как худшее за последние десятилетия.

По данным IQAir, качество воздуха в Нью-Йорке в настоящее время хуже, чем в любом крупном городе мира.

Из-за ухудшения видимости ненадолго остановливал работу аэропорт Ла-Гуардия, а некоторые аэропорты региона были закрыты. Прогулки на свежем воздухе в городских школах были отменены, а в некоторых школах региона детей отправили домой в масках. Также была отменены дегустация еды на открытом воздухе с участием 40 ресторанов, организованная заповедником Центрального парка; и бейсбольный матч между "Нью-Йорк Янкиз" против "Чикаго Уайт Сокс".

Адамс призвал жителей Нью-Йорка не выходить на улицы, держать окна закрытыми и отключить настройки кондиционеров, которые циркулируют снаружи.

"Подобные апокалиптические сцены в последние годы часто разыгрывались в Северной Америке, поскольку изменение климата способствовало более частым и более сильным пожарам", - пишет Bloomberg.

Пожары, обрушившиеся на канадские провинции Альберта и Квебек, ухудшили качество воздуха, так как дым содержит в себе опасные уровни мелких твердых частиц PM2,5. По словам чиновников, это создало самые плохие условия для воздуха в штате Нью-Йорк за более чем 20 лет.

Твердые частицы PM2,5 и токсины в воздухе могут вызывать осложнения у пациентов с заболеваниями дыхательной системы, такими как астма и хроническая обструктивная болезнь легких, а также сердечно-сосудистые заболевания, и могут быть более серьезными для маленьких детей и пожилых людей.

Жители Нью-Йорка заполонили социальные сети фотографиями и видео города - знаменитые здания и мосты быстро "скрывались" под завесой густого смога. Вскоре после полудня Статуя Свободы, которую обычно можно увидеть ясным летним днем в июне, выглядела как темное пятно на горизонте, если смотреть с береговой линии реки Гудзон в нижнем Манхэттене.

"Жители Нью-Йорка увидели и почувствовали что-то, что никогда раньше не влияло на нас в таких масштабах. Когда я гулял по улицам, мы ясно знали, что происходит что-то выходящее за рамки обычного", - сказал Эрик Адамс.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул назвала плохое качество воздуха "чрезвычайным кризисом" и предупредила, что это может продлиться в течение следующих нескольких дней, пишет CNBC. "Если вы можете оставаться дома, оставайтесь дома. Это вредно для здоровья людей", - заявила Хоукул.

Концентрация PM2,5 в Нью-Йорке сейчас в 15 раз превышает ежегодное нормативное значение качества воздуха Всемирной организации здравоохранения.

"Возможно, мы впервые сталкиваемся с чем-то подобным такого масштаба. Изменение климата усугубляет эти условия. Мы должны продолжать сокращать выбросы, улучшать качество воздуха и повышать устойчивость", - добавил Адамс.

Лесные пожары в Канаде - что известно

Канада находится на пути к наихудшему сезону лесных пожаров. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна переживает "худший сезон лесных пожаров" в истории человечества.

Как пишет BBC, лесные пожары типичны для этого времени года в Канаде. Но их масштабы, наблюдаемые в этом году, необычны, частично они вызваны более сухой теплой погодой. Если пожары продолжат распространяться с такой скоростью, 2023 год станет годом худших пожаров в Канаде за всю историю наблюдений с точки зрения размера выгоревшей площади.

В настоящее время почти во всех провинциях и территориях Канады горит более 400 активных лесных пожаров. На прошлой неделе федеральные чиновники заявили, что лесные пожары сожгли более 2,7 миллиона гектаров земли.

Лесные пожары - что известно

Изменение климата увеличивает частоту и интенсивность глобальных лесных пожаров, а загрязнение воздуха дымом от лесных пожаров также становится все более серьезным.

Раннее на Западном побережье исторические лесные пожары в последние годы покрыли дымом большую часть Северной Калифорнии, а в 2020 году небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Предыдущие лесные пожары в Альберте привели к тому, что столбы дыма достигли Нью-Йорка, но вызвали только великолепные закаты.

В прошлом году исследователи из Стэнфорда обнаружили, что миллионы американцев постоянно подвергаются воздействию дыма от лесных пожаров на уровнях, которые редко наблюдались всего десять лет назад.

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