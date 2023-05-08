36 очагов возгорания вышли из-под контроля.

В канадской провинции Альберта объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Десятки тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться из-за огня. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, уже более 24000 человек покинули свои дома. По всей провинции насчитали 110 активных лесных пожаров, 36 из которых вышли из-под контроля.

Для борьбы с огнем прибыли дополнительные пожарные из Квебека и Онтарио.

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"Большая часть Альберты пережила горячую и сухую весну... Эти условия привели к беспрецедентной ситуации, с которой сегодня столкнулась наша провинция", - заявила премьер-министр Даниэль Смит.

В одном из районов пожар уже уничтожил 20 домов и полицейский участок.

Масштабные лесные пожары в Канаде

Напомним, в 2021 году Северная Америка столкнулась с беспрецедентной волной жары. В тот год жара стала причиной смерти десятков человек в Канаде и США. Местами температура поднималась до невероятных +47°...+48°. А 29 июня 2021 года в Канаде была зафиксирована самая высокая температура за всю историю, +49,5°C.

На фоне сухой и жаркой погоды в Канаде начали бесконтрольно вспыхивать лесные пожары. Огонь уничтожил целый город Литтон, там сгорело 90% построек, а некоторые жители пропали без вести.

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