Максимальная температура сегодня будет на уровне +22...+23 градуса.

В Украине в понедельник, 12 июня, будет облачная с прояснениями погода, в ряде областей ожидаются дожди, кое-где - с грозами. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В Житомирской, Хмельницкой и Ривненской областях умеренные (местами значительные) дожди; на юго-востоке, востоке страны и Полтавщине дожди. Ночью на Харьковщине, Луганщине и Днепропетровщине местами значительные дожди, местами с грозами, на остальной территории местами небольшой дождь.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что местами порывы ветра в нашей стране будут достигать 15-20 м/с. Также продолжится похолодание, которое накрыло Украину на выходных, говорят в УГМЦ:

"Температура ночью у западных и северных +7...+12°, днем +12...+17°; на остальной территории ночью +11...+16°, днем +17...+22°".

В Киеве 12 июня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Местами порывы ветра в 15-20 м/с. Днем в украинской столице столбики термометров покажут +14...+16°.

Когда в Украину придет потепление

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что начало недели в некоторых регионах Украины будет дождливым и прохладным как для лета. А уже со среды, 14 июня, начнется потепление в "посвежевших" областях.

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