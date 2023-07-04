Из-за жары и сухой погоды там возможно возникновение лесных пожаров.

В Украине на сегодня, 4 июня, объявили чрезвычайный уровень опасности. Об опасности возникновения лесных пожаров предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в четырех областях:

Черкасской;

Херсонской;

Житомирской;

Тернопольской.

Жара в Украине-что прогнозируют синоптики

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине ожидается очень жаркая погода. Ожидается, что со среды, 5 июля, температура повысится на 3-5 градусов по всей стране.

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Перед выходными, 7 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Только в юго-восточной части сохранится сухая погода. Температура в южной и восточной части ночью составит 20-25°, днем температура подскочит до адских 31-36°. В западных областях ночью будет 12-18°, днем свежее, 20-26°; на остальной территории ночью 16-22°, а днем столбики термометров покажут 26-32°.

Как долго продлится жара в Украине - прогноз синоптика

По прогнозам, в ближайшие дни жара будет только усиливаться, о ее завершении говорить еще рано.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха говорит, что такая погода продлится в течение первой декады июля. Возможно, даже, что жара в Украине будет и в течение всей первой половины июля.

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