В ближайшие дни жара будет только усиливаться, о ее завершении говорить еще рано.

В ближайшую неделю температура в Украине будет стабильно повышаться. По прогнозам, в большинстве областей она будет достигать +30°, а иногда и +35 градусов. Такая погода в Украине продлится еще долго. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"В течение первой декады июля, в принципе, она (жара - УНИАН) будет держаться. Возможно, даже, в течение всей первой половины июля", - говорит синоптик.

В дальнейшем, по ее словам, прогнозировать нет смысла. "Поэтому в течение первой декады июля у нас ожидаются довольно высокие значения температуры. Но в то же время осадки будут вносить нотку свежести", - резюмировала синоптик.

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Она добавила, что процесс Эль-Ниньо на планете уже стабилизировался.

"Мировые ученые говорят, что процесс уже не переходный, а полностью перешел в это явление. Температура в южной части океана выше. На середину июня фиксировали, что поверхностная температура вод океана на 0,2 градуса выше, чем была в прошлом году. В принципе, для глобальных масштабов это довольно ощутимо", - пояснила специалист.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни - прогноз

По данным Натальи Птухи, юг страны почувствует больше всего теплую воздушную массу. Так, с 6 июля там температура ночью составит +21...+26, а днем воздух будет прогреваться до +30...+35.

На севере и на Западе в начале недели будет +21...+26, а уже во второй половине недели прогнозируется повышение температуры до +24...+30.

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