С 5 июля температура по всей Украине подскочит на 3-5 градусов.

На этой неделе над Украиной расположится поле повышенного давления, ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температура повысится на 3-5 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Неделя обещает быть жаркой. Поэтому не забывайте об этом и позаботьтесь о своей безопасности", - советуют синоптики.

По их данным, сегодня в Украине будет преимущественно без осадков, только в западных и северо-восточных областях днем местами пройдут кратковременные дожди и гроз. Воздух прогреется до 26-31°, в западных областях будет чуть свежее, 22-27°.

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5-6 июля в западных, северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории будет без осадков.

"Со среды температура по всей территории Украины повысится на 3-5 градусов", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

В пятницу, 7 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Лишь в юго-восточной части будет без осадков. Температура в южной и восточной части ночью составит 20-25°, днем температура подскочит до 31-36°. В западных областях ночью будет 12-18°, днем 20-26°; на остальной территории ночью 16-22°, днем 26-32°.

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По данным Погода УНИАН, сегодня на западе Украины ожидаются дожди и грозы, а столбики термометров покажут +26°...+28°. На севере будет +27°...+29°, в восточных областях воздух прогреется до +28°...+31°. В центральной части Украины будет +28°...+32°, а на юге температура подскочит до +27°...+33°.

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