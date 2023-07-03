4 июля в Украине станет еще жарче / фото Pixabay

Во вторник, 4 июля, украинцев ждет очень жаркая погода. Столбики термометров местами подскочат до +31°...+33°. Не спасут от жары и дожди с грозами, которые ожидаются во многих областях. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +29°.
  • Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +16°, днем +26°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
  • В Тернополе 4 июля ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, легкий дождь.
  • В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, гроза.
  • В Виннице завтра будет +16°...+30°, практически безоблачно.
  • В Житомире во вторник будет ночью +16° днем +28°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +29°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+28°, небольшой дождь.
  • В Одессе 4 июля - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +27°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°, легкий дождь.
  • В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+27°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +18°...+29°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
4 июля в Украине местами пройдут небольшие дожди / фото УНИАН

Приметы погоды 4 июля

4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи жди дождя.

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