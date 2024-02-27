В конце февраля в столице по ночам еще будут легкие морозы, а потом потеплеет.

В течение этой недели погоду в Киеве будет формировать антициклон с востока. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Благодаря полю повышенного давления на Киевщине ожидаются солнечные дни без осадков, говорят синоптики.

"Но в ночные часы, за счет прояснений, приземный слой воздуха будет быстрее выхолаживаться, поэтому и температуры могут местами опускаться чуть ниже 0°", - предупреждают они.

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Однако в дневные часы, по прогнозу Укргидрометцентра, воздух в столице будет прогреваться до комфортных плюсовых значений. В частности, 27 и 28 февраля в столице ожидается до +7°...+8°. Завершится февраль в Киеве температурой до +9°, а с началом марта уже ожидается 10-градусное тепло.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на сегодня, 27 февраля

По данным Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем составит 5-10° тепла, а в самом Киеве столбики термометров днем покажут 7-9° тепла.

О том, что в ближайшие дни в Украине будет сухо, говорит и синоптик Наталья Диденко. "До конца зимы, и в начале любой весны ни снега, ни дождя во всей Украине не видно", - спрогнозировала она.

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