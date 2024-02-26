27 февраля по всей Украине будет "плюс" / Фото УНИАН

Во вторник, 27 февраля, погода в Украине будет сухой, с достаточным количеством солнца и довольно теплой. "Плюс" будет по всей стране, однако ожидаются температурные контрасты. На северо-востоке столбики термометров покажут +4°...+6°, а на западе воздух прогреется до +11°...+14°. В Закарпатской области будет до +18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +8°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +14°.
  • В Луцке будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
  • В Тернополе 27 февраля ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +3, днем +14°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +4°, днем +13°.
  • В Виннице завтра будет +2°...+11°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью +3° днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+8°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +7°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.
  • В Одессе 27 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем +7°, онебольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
  • В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +1°...+13°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +8°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +7°.
27 февраля в Украине будет сухо / фото УНИАН

Приметы погоды 27 февраля

Хорошая погода в этот день предвещает морозы.

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