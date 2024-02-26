Во вторник, 27 февраля, погода в Украине будет сухой, с достаточным количеством солнца и довольно теплой. "Плюс" будет по всей стране, однако ожидаются температурные контрасты. На северо-востоке столбики термометров покажут +4°...+6°, а на западе воздух прогреется до +11°...+14°. В Закарпатской области будет до +18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +8°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +14°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
- В Тернополе 27 февраля ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +3, днем +14°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +4°, днем +13°.
- В Виннице завтра будет +2°...+11°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +3° днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+8°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.
- В Одессе 27 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +7°, онебольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +1°...+13°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +8°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +7°.
Приметы погоды 27 февраля
Хорошая погода в этот день предвещает морозы.