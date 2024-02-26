В столице будет облачно с прояснениями, но без осадков.

Во вторник, 27 февраля, киевлян ждет сухая погода без существенных изменений. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до 0°...+1°, а днем воздух прогреется до +8°. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако осадки не предвидятся.

Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 752-753 миллиметра ртутного столба.

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Погода в Украине - прогноз на 27 февраля

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +14°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Тернополе 27 февраля ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +3, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +4°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +2°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +3° днем +10°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+8°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 27 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +7°, онебольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +1°...+13°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +8°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +7°.

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