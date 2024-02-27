Теплее всего, по данным Натальи Диденко, будет в западных областях, а немного прохладнее - на востоке страны.

В Украине установилась теплая весенняя погода и, по предварительным прогнозам, такая погода еще будет держаться. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"До конца зимы, и в начале милой весны ни снега, ни дождя во всей Украине не видно", - говорит синоптик.

Итак, по прогнозу синоптика, осадки в Украине маловероятны. Теплее всего будет в западных областях, а немного прохладнее - в восточной части.

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"Однако все же практически повсюду будет теплая погода, а главное, станет больше на этой неделе солнца", - порадовала специалист.

О том, что ближайшие дни в Украине будут необыкновенно теплыми и бездождевыми говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, такая погода сохранится до конца февраля и в начале марта. Синоптик пояснил, что на территории Украины установился антициклональный тип атмосферной циркуляции, за счет чего осадков в ближайшее время и не предвидится. В то же время, по данным Кибальчича, к нам продолжит поступать тепло с юго-востока, а благодаря малооблачной погоде ожидается интенсивный дневной прогрев.

Температура по всей Украине, по данным синоптика, ожидается выше нормы. Особенно высокие показатели будут наблюдаться в западных и южных регионах, где среднесуточная температура будет соответствовать середине марта.

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