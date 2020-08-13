В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22°

В столице завтра буде прохладно.

Завтра в Киеве будет прохладно / фото УНИАН

Погода в Киеве 14 августа будет прохладной, температура днем до +22°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:44, а зайдет в 20:20.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление ожидается с 17 августа.

В пятницу, 14 августа, в Украине без осадков, температура днем поднимется до +27°.