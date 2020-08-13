В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22°
В столице завтра буде прохладно.
Погода в Киеве 14 августа будет прохладной, температура днем до +22°.
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:44, а зайдет в 20:20.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление ожидается с 17 августа.
В пятницу, 14 августа, в Украине без осадков, температура днем поднимется до +27°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +11°
- Днепр+25°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+24°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+21°... +12°
- Кропивницкий+23°... +11°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+25°... +11°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+26°... +13°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+24°... +9°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+24°... +10°
- Харьков+22°... +13°
- Херсон+27°... +12°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+21°... +12°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+25°... +12°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+23 °
Влажность:90 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:84 %
Восход:06:21
Закат20:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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