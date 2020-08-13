Стало известно, когда в Украину вернется жара

12:00, 13 августа 2020
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В ближайшие дни в Украине будет прохладно.

Жара в Украину вернется на следующей неделе / фото REUTERS
Жара в Украину вернется на следующей неделе / фото REUTERS

В ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление ожидается с 17 августа.

В Украину идет похолодание: появился прогноз погоды на ближайшие дни

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в течение 14-16 августа в Украине ожидается прохладная и сухая погода, днем температура по стране будет подниматься до +21...+27 градусов. 

В понедельник, 17 августа, в Украине потеплеет до +30 градусов, в западных областях пройдут дожди. В течение следующий нескольких дней температура воздуха будет только повышаться, местами ожидается +34 градуса.

В Украине потеплеет 17 августа / УНИАН
В Украине потеплеет 17 августа / УНИАН

Такая погода практически по всей Украине будет держаться до конца месяца, похолодает толькр на западе страны.

Погода в Украине 

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что похолодание в Украине продлится до конца текущей недели, потепление ожидается с 16 августа.

В четверг, 13 августа, в Украине без осадков, температура днем поднимется до +28 градусов. 

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#жара в Украине
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