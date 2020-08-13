Стало известно, когда в Украину вернется жара
В ближайшие дни в Украине будет прохладно.
В ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление ожидается с 17 августа.
В Украину идет похолодание: появился прогноз погоды на ближайшие дни
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в течение 14-16 августа в Украине ожидается прохладная и сухая погода, днем температура по стране будет подниматься до +21...+27 градусов.
В понедельник, 17 августа, в Украине потеплеет до +30 градусов, в западных областях пройдут дожди. В течение следующий нескольких дней температура воздуха будет только повышаться, местами ожидается +34 градуса.
Такая погода практически по всей Украине будет держаться до конца месяца, похолодает толькр на западе страны.
Погода в Украине
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что похолодание в Украине продлится до конца текущей недели, потепление ожидается с 16 августа.
В четверг, 13 августа, в Украине без осадков, температура днем поднимется до +28 градусов.
- Винница+25°... +11°
- Днепр+24°... +13°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+21°... +9°
- Запорожье+25°... +14°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+20°... +12°
- Кропивницкий+23°... +12°
- Луганск+27°... +14°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+26°... +12°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+27°... +12°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+24°... +10°
- Харьков+20°... +12°
- Херсон+25°... +11°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+20°... +12°
- Чернигов+20°... +9°
- Черновцы+25°... +12°