В Либерии в результате схода оползней погибли 45 человек

Трагедия произошло 5 мая.

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По меньшей мере 45 человек погибли в результате схода двух оползней в графстве Гранд-Кейп-Маунт на северо-западе Либерии.

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Два оползня сошли утром 5 мая вблизи поселков Массакпа и Бангома, в тот момент там находилось множество нелегальных золотоискателей. К настоящему времени спасатели обнаружили на месте происшествия по меньшей мере 45 тел погибших, передает "Синьхуа".

Власти Либерии пока не называют точное число жертв происшествия.

Напомним, по меньшей мере 15 человек погибли и более 20 пропали без вести в результате оползней, вызванных проливными дождями на северо-западе Кении.