В Либерии в результате схода оползней погибли 45 человек
Трагедия произошло 5 мая.
По меньшей мере 45 человек погибли в результате схода двух оползней в графстве Гранд-Кейп-Маунт на северо-западе Либерии.
В Сомали 10 человек погибли в результате наводнения
Два оползня сошли утром 5 мая вблизи поселков Массакпа и Бангома, в тот момент там находилось множество нелегальных золотоискателей. К настоящему времени спасатели обнаружили на месте происшествия по меньшей мере 45 тел погибших, передает "Синьхуа".
Власти Либерии пока не называют точное число жертв происшествия.
Напомним, по меньшей мере 15 человек погибли и более 20 пропали без вести в результате оползней, вызванных проливными дождями на северо-западе Кении.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+12°... +3°
- Днепр+21°... +7°
- Донецк+20°... +8°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+21°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +6°
- Киев+15°... +8°
- Кропивницкий+18°... +4°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+9°... +6°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+18°... +5°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+17°... +8°
- Сумы+17°... +9°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+18°... +10°
- Херсон+19°... +5°
- Хмельницкий+10°... +2°
- Черкассы+18°... +5°
- Чернигов+18°... +9°
- Черновцы+12°... +5°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+9 °
Влажность:76 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:79 %
Восход:06:05
Закат20:07
Видимость:4 км
Фаза луны:
Лента новостей