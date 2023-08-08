Поток воды был настолько сильным, что размыл берега рек и повредил еще несколько зданий.

Из-за прорыва ледниковой плотины двухэтажный жилой дом на Аляске рухнул в бушующие воды, сообщает Sky News.

Трагический момент попал на видео. На нем видно, как дом в административном центре Аляски Джуно сметает река Менденхолл.

Как сообщается, за выходные вода разрушила как минимум два здания, повредила другие и размыла берега рек, но в последнее время, к счастью, начала отступать.

Сообщений о пострадавших или погибших не поступало. Власти города заявили, что работают над оценкой нанесенного ущерба.

По данным издания, такие наводнения происходят, когда ледники тают и выливают огромное количество воды в близлежащие озера.

Ученые говорят, что подобные наводнения представляют опасность для примерно 15 миллионов человек во всем мире, более половины из них - в Индии, Пакистане, Перу и Китае.

В Национальной метеорологической службе США говорят, что подобные наводнения случаются нередко, однако этот случай был экстремальным.

"Эрозия, вызванная быстрым течением воды, была беспрецедентной", - говорят метеорологи.

Таяние ледников по всему миру

Ученые говорят, что таяние льда в Гималаях, где расположена знаменитая вершина Эверест, ускоряется. По прогнозам, Гималайские ледники Гиндукуш могут потерять до 75% объема к концу века из-за глобального потепления.

Тем временем уровень морского льда в Антарктиде упал до рекордно низкого уровня. Ученые полагают, что таяние льда в Антарктиде также связано с изменением климата.

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