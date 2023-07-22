Изменение климата, усугубляемое деятельностью человека и выбросами парниковых газов, приводит к быстрому таянию льдов Антарктики.

Исследователи обнаружили, что уровень морского льда в Антарктиде упал до рекордно низкого за всю историю наблюдений. Вероятно, это произошло из-за изменения климата.

Данные от Climate Reanalyzer Института изменения климата Университета штата Мэн от 19 июля показывают, что морского льда в Антарктиде почти на 2 миллиона квадратных километров меньше, чем в тот же момент в прошлом году. Год назад на континенте было 15,030 миллиона километров морского ледяного покрова. Об этом пишет Newsweek.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в начале 2022 года совокупная протяженность морского льда в Арктике и Антарктике была самой низкой за январь из когда-либо зарегистрированных.

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"Морской лед вокруг Антарктики за последние несколько лет резко пошел вниз, падая быстрее, чем когда-либо с начала наблюдений", - рассказала Newsweek климатолог Элла Гилберт.

Ученые полагают, что таяние льда в Антарктиде связано с изменением климата.

По данным Всемирного фонда дикой природы, около 10% площади суши Земли составляют льды, и 90 процентов из них находятся в Антарктиде, а остальная часть - в Гренландии. Лед образует защитный слой над Землей и охлаждает планету, поскольку яркие белые пятна отражают избыточное тепло обратно в космос, отмечает Newsweek.

Но по мере того, как климат становится теплее, льды оказались в опасности. Изменение климата, усугубляемое деятельностью человека и выбросами парниковых газов, приводит к быстрому таянию льдов Антарктики. Это новая тенденция, наблюдаемая с 1990 года.

По данным NASA, континент теряет ледяную массу со скоростью 150 миллиардов тонн в год. Похоже, что ситуация ухудшается. По словам Гилберта, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, является ли это снижение в последние годы кратковременным или так будет продолжаться.

"Еще слишком рано делать окончательные выводы, является ли это временным всплеском или же частью новой тенденции, но мы ожидаем, что морской лед уменьшится в результате потепления Антарктики. Морской лед зажат между нагревающейся атмосферой и океаном, поэтому он чувствителен к изменениям сверху и снизу, хотя ранее это было трудно предсказать из-за множества сложных факторов", - сказал Гилберт.

"Несмотря на эту сложность, кажется вероятным, что антарктический морской лед начнет отражать свой северный аналог, поскольку человеческая деятельность продолжает изменять наш климат", - добавил он.

Это таяние льдов также способствует глобальному повышению уровня моря, что представляет собой серьезную угрозу для городов мира. Ученые опасаются, что если что-то для смягчения последствий изменения климата не будет предпринято немедленно, ситуация может выйти из-под контроля.

Таяние льда в Антарктике

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный антарктический научный центр заявил о беспрецедентно быстром сокращении площади морского льда в Антарктике, из-за чего происходят глобальные изменения погоды и климата. Так, в течение 2007-2022 годов спутниковые данные демонстрируют постоянное снижение количества приполярного льда. А с 2016 года тенденции уменьшения льда стали более непрогнозируемыми.

Также ученые заявляли, что ледник Туэйтс в Антарктиде может быстро растаять и начать движение в ближайшие годы. Из-за таяния льда он отступит выше гряды морского дна, которая помогает удерживать его на месте. Туэйтс получил прозвище "ледник судного дня" из-за высокого риска разрушения и угрозы поднятия уровня Мирового океана.

Недавно картографы Британской антарктической службы (BAS) опубликовали новое издание карты Антарктики и Арктики, в которой отразили резкие изменения полярных ледяных шапок, вызванные изменением климата. Обновленная карта содержит данные о площади морского льда, городах и аэропортах в Арктике, а также новые очертания шельфового ледника в Антарктиде после недавнего откола гигантских айсбергов.

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