На Аляске зафиксировали рекордно высокую температуру.

Рекордное тепло в декабре и зимние дожди зафиксировали на Аляске.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, необычное зимнее тепло на Аляске привело к тому, что дневная температура поднялась до +15,5 ° по Цельсию и пошел дождь.

В одном из регионов температура повысилась до +19,4°, что является самым высоким показателем в декабре, когда-либо зарегистрированным на Аляске.

"Это абсурд", - прокомментировал погоду в штате ученый Рик Томан.

По его словам, наиболее серьезными последствиями для людей является огромное количество осадков, выпавших на внутренней части Аляски. Там один из регионов пострадал от сильнейшего зимнего шторма с 1937 года.

Обычно, как сообщается, декабрь - сухой месяц во внутренних районах Аляски. Но не в последнее время.

За последние дни там выпало так много снега, что он провалил крышу единственного продуктового магазина в городке Дельта-Джанкшен.

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Что еще хуже, за сильными снегопадами последовали ливни, из-за которых все покрылось льдом и привело к массовым отключениям электроэнергии.

Департамент транспорта и общественных служб Аляски предупредил, что дороги будут оставаться опасными еще долгое время из-за образовавшегося на них ледяного покрова, похожего на цемент.

По словам Томана, периоды теплой и влажной погоды в середине зимы на Аляске за последние два десятилетия стали более частыми, чем в предыдущие годы, что является признаком изменения климата.

Исследование, опубликованное в прошлом месяце в журнале Nature Communications, прогнозирует, что в арктическом климате будет больше зимних дождей, чем снега, начиная примерно с 2060 или 2070 года.

Напомним, ранее рекордный снегопад обрушился на Японию, нарушив движение транспорта. Без света остались тысячи семей.

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