21 сентября в нескольких областях возможны штормовые порывы ветра.

Суббота и воскресенье в Украине будут сухими солнечными и теплыми. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, такую погоду будет определять по всей стране антициклон.

"Температура воздуха в ночные часы ожидается +8...+13 градусов, в дневные предполагается +24...+27, в околокарпатских областях +19...+23 градуса", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Видео дня

Ветер ожидается восточного и северо-восточного направлений, умеренный или небольшой.

"Разве что завтра на юге местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - уточнила эксперт по погоде.

Погода в Киеве - прогноз

По прогнозу Наталки Диденко, температура воздуха в субботу-воскресенье в Киеве ожидается около +25 градусов.

Ветер в столице будет слабый или умеренный, северо-восточный. Только 25 сентября он изменит направление и усилится до 15-18 м/с.

"В Киеве пока никаких дождей не видно, только ориентировочно 27-28 сентября", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Загрязнение воздуха в Киеве: что известно

По данным сервиса IQair, сегодня Киев признали городом с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире. Столицу накрыли дым и неприятный запах.

Согласно информации ГСЧС, в Киевской области сейчас активен только один очаг возгорания в экосистеме - в Вышгородском районе тлеют торфяники на площади до 2 гектаров, открытого огня нет.

Как долго продлится значительное ухудшение качества воздуха в Киеве, предсказать сложно, сообщают спасатели. Это зависит, в частности, от изменения скорости ветра, температурных колебаний между днем и ночью.

Вас также могут заинтересовать новости: