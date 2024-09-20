Суббота и воскресенье в Украине будут сухими солнечными и теплыми. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, такую погоду будет определять по всей стране антициклон.
"Температура воздуха в ночные часы ожидается +8...+13 градусов, в дневные предполагается +24...+27, в околокарпатских областях +19...+23 градуса", - спрогнозировала Наталья Диденко.
Ветер ожидается восточного и северо-восточного направлений, умеренный или небольшой.
"Разве что завтра на юге местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - уточнила эксперт по погоде.
Погода в Киеве - прогноз
По прогнозу Наталки Диденко, температура воздуха в субботу-воскресенье в Киеве ожидается около +25 градусов.
Ветер в столице будет слабый или умеренный, северо-восточный. Только 25 сентября он изменит направление и усилится до 15-18 м/с.
"В Киеве пока никаких дождей не видно, только ориентировочно 27-28 сентября", - спрогнозировала Наталья Диденко.
Загрязнение воздуха в Киеве: что известно
По данным сервиса IQair, сегодня Киев признали городом с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире. Столицу накрыли дым и неприятный запах.
Согласно информации ГСЧС, в Киевской области сейчас активен только один очаг возгорания в экосистеме - в Вышгородском районе тлеют торфяники на площади до 2 гектаров, открытого огня нет.
Как долго продлится значительное ухудшение качества воздуха в Киеве, предсказать сложно, сообщают спасатели. Это зависит, в частности, от изменения скорости ветра, температурных колебаний между днем и ночью.