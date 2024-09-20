Ветер в столице усилится только с 25 сентября, но синпотик говорит, что ситуация может улучшиться и раньше.

В Киеве с самого утра 20 сентября значительно ухудшилось качество воздуха. По версии сервиса IQair, украинская столица даже стала городом с самым загрязненным воздухом в мире, опередив египетский Каир и Джакарту в Индонезии.

"Это называется - повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Антициклон по имени Serkan, а, точнее, его отроги, охватывают своим влиянием всю Украину. Поэтому повсюду будет сухо и почти штиль, разве на юге ветрено", - пояснила известный синоптик Наталья Диденко.

Если доминирует антициклон, без дождей и маловетрено - это, к сожалению, способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха, уточнила специалист.

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"Ближайшее усиление ветра в Киеве - 25 сентября, что дает надежду на рассотування воздуха", - сообщила Наталка Диденко.

Однако, по ее словам, не стоит думать, что только ветер 25-го и дождь 27-го улучшат ситуацию. "Она, ситуация, может улучшиться значительно раньше", - дала надежду эксперт по погоде.

"Дождей пока не видно, ближайший - с 27, 28 сентября. Такое бывает практически каждый год. Это - неприятно, но не катастрофа", - резюмировала она и посоветовала горожанам больше пить воды и меньше открывать окна.

Задымление в Киеве - что известно

Утром 20 сентября стало известно, что в воздухе Киева зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

В ГСЧС сообщили, что ситуация с ухудшением качества воздуха в Киеве возникает каждый год, именно в этот период. Как долго может наблюдаться такое существенное ухудшение качества воздуха в столице прогнозировать невозможно, ведь на это влияет много факторов.

Спасатели также сообщили, что сейчас на Киевщине есть только один очаг возгорания - в Вышгородском районе тлеют торфяники на площади до 2 га, но открытого огня нет.

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