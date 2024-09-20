Людей просят меньше быть на улице и не открывать окна.

С самого утра в Киеве нечем дышать. В городе ощущается запах гари, а по версии сервиса IQair, украинская столица сейчас стала городом с самым загрязненным воздухом.

По данным ресурса, предельно допустимый уровень загрязнения в Киеве превышен аж в 17,5 раз.

Наша столица опередила по загрязненности воздуха египетский Каир и индонезийскую Джакарту. На четвертом месте Колката в Индии, а замыкает пятерку городом с самым загрязненным воздухом столица Бангладеша город Дакка.

Видео дня

Почему качаство воздуха в Киеве ухудшилось?

По данным КГГА, в столичном воздухе зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). возможной причиной называют пожары в экосистеме Киевской области. Спасатели сообщают, что возгорание зафиксировали в Вышгородском районе.

Жителям столицы рекомендовали меньше быть на открытом воздухе, не проветривать помещения, пить больше воды и включить очистители воздуха на полную мощность, если таковые имеются.

Местные жители тем временем сообщают в сосетях, что запах гари настолько сильный, что режет глаза, некоторые люди чихают и даже страдают от головной боли.

Вас также могут заинтересовать новости: