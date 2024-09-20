Осадков 21 и 22 сентября не будет.

Выходные в украине будут сухие и теплый. Осадков в течение 21 и 22 сентября не ожидается. На западе Украины будет +22°...+23°, на севере - до +24°, а на остальной территории воздух прогреется до практически летних +24°...+27°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +13°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +14°, а днем +24°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +23°, практически безоблачно. В воскресенье ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +10°, днем +22°, ясно и безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Виннице в субботу будет практически безоблачно. Температура воздуха +9°...+22°. В воскресенье температура будет +9°...+23°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +16°...+23°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +24°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +12°...+25°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье температура составит +14°...+25°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +12°...+23°. В воскресенье - практически безоблачно, +13°...+24°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +13°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +26°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +9°, днем +26°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +5°, днем до +17°. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +18°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +7°, днем +21°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит +10°, днем +22°.

В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +20°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +12°...+21°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +21°. В воскресенье - практически безоблачно, +6°...+21°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +24°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +15°...+24°.

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