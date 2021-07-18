Кое-где в Украине пройдут дожди, жара отступит.

В понедельник в Украине ожидаются грозовые дожди, возможны ливни, град и шквалы. Кроме Востока и Юга.

Читайте такжеПосле затянувшейся жары на Киев обрушился ураган (фото, видео)Во вторник, 20 июля, на Западе, Севере и в большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами) предполагается снижение температуры до +23+29 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Юг и Восток 20-го июля еще удержат +30+33 градуса, ослабнет жара в этих регионах во второй половине недели", - пообещала она.

В понедельник, по прогнозу синоптика, в Киеве будет +28+30, а во вторник, 20-го июля +26+28 градусов.

Как сообщал УНИАН, ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год.

Напомним, что это вторая подряд рекордная ночь в столице, ведь ночь на 15 июля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко