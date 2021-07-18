Однако дожди никак не повлияют на температуру, будет по-прежнему крайне жарко.

Сегодня, 18 июля, в Украине снова будет жарко. Местами воздух прогреется до +35°. Однако в западных областях начнутся долгожданные дожди. Небольшие дожди ожидаются также в Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины практически повсеместно дожди, лишь в Черновицкой области ожидается сухая погода. В Луцке - гроза. Воздух прогреется до +32°.

В северных областях будет до +33°. В Житомире ожидается гроза. На остальной территории сухо, небольшая облачность.

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В центре Украины воздух прогреется до +33°. Ожидается сухая и малооблачная погода. Аналогичная погода ждет и жителей восточных областей.

На юге и в Крыму будет жарче всего. Здесь столбики термометров поднимутся до +35°. К тому же ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская