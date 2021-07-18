Сегодня, 18 июля, в Украине снова будет жарко. Местами воздух прогреется до +35°. Однако в западных областях начнутся долгожданные дожди. Небольшие дожди ожидаются также в Харьковской области.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На западе Украины практически повсеместно дожди, лишь в Черновицкой области ожидается сухая погода. В Луцке - гроза. Воздух прогреется до +32°.
В северных областях будет до +33°. В Житомире ожидается гроза. На остальной территории сухо, небольшая облачность.
Читайте такжеНа выходных в Украину ворвутся дожди с грозами: где ожидать осадки (карта)
В центре Украины воздух прогреется до +33°. Ожидается сухая и малооблачная погода. Аналогичная погода ждет и жителей восточных областей.
На юге и в Крыму будет жарче всего. Здесь столбики термометров поднимутся до +35°. К тому же ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Остались одни щепки: около Онтарио мощный торнадо налетел на жилой квартал (фото, видео)
- В ОАЭ искусственно вызвали дожди в 50-градусную жару - СМИ (видео)
- Львовскую область накрыла стихия: в горах начались сели (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram