В Киеве с начала лета уже установлено 12 температурных рекордов.

Ночь на 15 июля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, температура под утро сегодня не опустилась ниже +22,8°С, таким образом, был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°С.

В целом, как сообщается, с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.

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Напомним, ночь на 12 июля в Киеве оказалась самой теплой за период наблюдений, ведь температура не опустилась ниже +22°С. Предыдущее рекордное значение +21,4°С 1922 года превышено на 0,6°С.

Как сообщал Погода УНИАН, всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд (22 - вместе с сегодняшним).

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Автор: Екатерина Лиманская