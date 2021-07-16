Температура ночью не опустилась ниже +24,4°.

Сегодня киевляне пережили самую горячую ночь за последние почти полтора века.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год.

"Минимальная температура сегодня не опустилась ниже +24,4°С, что на 2,4°С теплее, чем это было в 2001 году", - говорится в сообщении.

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Напомним, что это вторая подряд рекордная ночь в столице, ведь ночь на 15 июля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.

Температура под утро вчера не опустилась ниже +22,8°с, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°с.

В общем, с начала календарного лета в Киеве установлено более 10 температурных рекордов.

Как сообщал Погода УНИАН, в пятницу, 16 июля, в Киеве снова будет жаркая погода. Ночью столбики термометров опустятся до +21 градуса, а днем подскочат до +34 градусов. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет менять свое направление, а его скорость составит 2-3 м/с. Атмосферное давление пониженное - 745 миллиметров ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская