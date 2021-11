Что посмотреть не выходных: "Кошачьи миры Луиса Уэйна", "Память" и "Красное уведомление"

На этой неделе в кинотеатрах стартуют показы красочной драмы "Кошачьи миры Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем, фантастической драмы "Память" с Тильдой Суинтон и боевика "Хороший, плохой, коп" с Джерардом Батлером. Также киноманов порадует фестиваль "Дни Вышеградского кино" и ретроспектива – "Основной инстинкт" и "Фотоувеличение". Онлайн выйдет комедийный боевик "Красное уведомление" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, а также сериалы "Психиатр по соседству", "Мэр Кингстауна" и "Шершни". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 11 ноября

Во-первых, с 11 ноября в украинских кинотеатрах начнутся показы красочной биографической драмы "Кошачьи миры Луиса Уэйна" / TheElectricalLifeofLouisWain (Великобритания), которая расскажет о смелом британском художнике-иллюстраторе, который сделал котиков популярными.

Главные роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок", "Игра в имитацию", "Доктор Стрэндж") и Клэр Фой ("Корона", "Первый человек", "Девушка, которая застряла в паутине"). Также в фильме появилось немало других именитых актеров и не только – Тоби Джонс, Андреа Райзборо, Ричард Айоаде, Стейси Мартин, София Де Мартино, а также легендарный музыкант Ник Кейв и режиссер Тайка Вайтити.

Премьера фильма состоялась 2 сентября 2021 года на кинофестивале в Теллурайде, где он был довольно тепло принят – необычный байопик хвалили за актерскую игру, картинку и костюмы. Так, на IMDb у фильма оценка 6,8 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 71% одобрения от критиков и 80% от зрителей, а эксперты Metacritic оценили его в 62 балла, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Больше о фильме вы можете узнать по ссылке.

Киногурманов на этой неделе порадует фантастическая драма "Память" / Memoria (Франция, 2021), где главную роль исполнила невероятная Тильда Суинтон ("Орландо", "Выживут только любовники", "Французский вестник"). На этот раз она перевоплотится в женщину по имени Джессика, которая приезжает из Шотландии в Колумбию, чтобы присмотреть за своей больной сестрой, находящейся в состоянии сна. Находясь там, она знакомится с археологом и молодым музыкантом. Вскоре женщина начинает слышать по ночам странные звуки и пытается выяснить их происхождение.

Режиссером картины выступил таец Апичатпонг Вирасетакул, каждая работа которого привлекает повышенной внимание ценителей независимого кино. Его работы всегда провокационны и неоднозначны, но точно не оставляют равнодушными. На его счету награды крупнейших мировых кинофестивалей, включая приз жюри на Каннском кинофестивале 2004 года за "Тропическую болезнь" и главный приз в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2002 года за "Благословенно ваш". В 2010 году его фильм "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни" получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, став первым тайским фильмом, удостоенным этой награды.

Мировая премьера картины состоялась 15 июля 2021 года на Каннском кинофестивале. Также фильм выбран в качестве претендента от Колумбии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на премии "Оскар" в 2022 году. На данный момент у него оценка 6,9 баллов из 10 на IMDb, а на Rotten Tomatoes фильм получил высокую оценку 91% свежести от критиков. На Metacritic эксперты также были весьма благосклонны, присвоив ему рейтинг 89 баллов и характеристику "всеобщее признание" с пометкой "обязательно к просмотру".

Также на этой неделе в украинских кинотеатрах стартуют показы боевика "Хороший, плохой, коп" / Copshop (США, 2021), где главные роли достанутся завсегдатаев жанра Джерарду Батлеру ("Падение Олимпа", "300 спартанцев", "Рок-н-рольщик") и Фрэнк Грилло ("Первый мститель: Зимний солдат", "Boss Level", "Телохранитель жены киллера").

События фильма будут разворачиваться в полицейском участке маленького городка, который становится полем битвы между профессиональным убийцей, сообразительной новоприбывшей женщиной-полицейским и лживым аферистом, который ищет убежище за решеткой.

Режиссером картины стал Джо Карнахан, который до этого поставил такие фильмы, как "Козырные тузы", "Команда-А" и "Boss Level". Также он отвечал за сценарии фильмов "Гордость и слава" и "Плохие парни навсегда".

На данный момент у фильма рейтинг 6,2 балла на IMDb, 82% одобрения от критиков и 74% от зрителей на Rotten Tomatoes и 61 балла на Metacritic с характеристикой "в целом положительные отзывы".

Кроме того, на этой неделе в прокат выйдет криминальный триллер "Иллюзия контроля" / The Illusion of Control (Украина, Великобритания, 2021), детективный триллер "Незнакомец" / Dead in the Water (США, 2021), комедия "Инструкция по воспитанию мажоров" / Pourris gâtés (Франция, 2021) и хоррор "Последняя из нас" / Gaia (ЮАР, 2021).

Также в отдельных кинотеатрах состоятся ретроспективные показы культового эротического триллера Пола Верховена "Основной инстинкт" / Basic Instinct (США, 1992) с Майклом Дугласом и Шерон Стоун. По сюжету фильма, детектив Ник Каррэн ведет расследование жестокого убийства богатой рок-звезды, в ходе которого у него завязываются отношения с главной подозреваемой – загадочной писательницей Кэтрин Трамелл.

Еще одна ретроспектива недели – экзистенциальная притча Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" / Blowup (Италия, Великобритания, США, 1966). Фильм был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля 1967 года, а также номинировался на премию "Оскар" за режиссерскую и сценарную работы.

Сюжет повествует о молодом самовлюбленном, эгоистичном, но довольно-таки успешном фотографе по имени Томас. За свою практику ему уже посчастливилось сделать удачные снимки звезд бомонда. Однако несмотря на то, что герой крутится в элитных кругах общества, имеет дорогую машину, у него нет недостатка общения с женщинами, ему его жизнь кажется скучной и неинтересной. В одно прекрасное утро, ожидая пока откроется магазин, парень заприметил странную любовную парочку, которая отдыхала в парке, не удержался и сделал несколько тайных фотоснимков. Но девушка заметила незапланированную съемку и потребовала отдать получившиеся кадры. Томасу становится очень любопытно узнать, что же там такого получилось запечатлеть, что так хотела скрыть женщина от посторонних глаз.

Кроме того, с 11 по 17 ноября 2021 года в кинотеатре "Жовтень" состоится очередной фестиваль "Дни Вышеградского кино", в рамках которого пройдут показы современных фильмов из четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.

Ну а любители искусства смогут посмотреть "Фестиваль итальянского арт-кино", в рамках которого будет показано пять арт-фильмов об абсолютных гениях Ренессанса, которые оставили вневременной след в истории мирового искусства.

Что нового онлайн с 11 ноября

Во-первых, 12 ноября Netflix выпустит один из своих самых громких кинопроектов года – комедийный экшн "Красное уведомление"/ Red Notice (США, 2021) с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, "чудо-женщиной" Галь Гадот и весельчаком Райаном Рейнольдсом.

По сюжету фильма, в мире международной преступности Интерпол выпускает так называемое "красное уведомление" – глобальное предупреждение, чтобы выследить и поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства. "Скале" досталась роль Джона Хартли – агента Интерпола, величайшего следопыта в мире, Рейнольдсу – величайшего афериста в мире Нолана Бута, а Гадот – величайшего вора в мире искусства Сары Блэк.

Мировая премьера фильма состоялась неделей ранее. И если критики раскритиковали новинку, то зрителям она пришлась по вкусу – на Rotten Tomatoes у него оценка 44% свежести от критиков и 92% от зрителей, на Metacritic – 39 баллов от экспертов и 6,5 баллов от широкой аудитории, а на IMDb – 7,1 балл. Учитывая такой разрыв в оценках критиков и простых зрителей, можно предположить, что фильм наверняка не содержит никакой художественной ценности и напичкан штампами, но смотрится легко и зрелищно, да еще и с мегапопулярными актерами. То, что нужно для легкого пятничного вечера.

Среди главных сериальных новинок недели – черная комедия "Психиатр по соседству" / The Shrink Next Door (США, 2021) с новоиспеченным самым сексуальным мужчиной планеты Полом Раддом ("Человек-муравей", "Охотники за привидениями: Наследники", "Ужиться с самим собой") в главной роли. Первые три эпизода сериала выйдут 12 ноября на Apple TV+.

Сериал расскажет о замкнутом мужчине, который пытается изменить жизнь, но попадает в зависимость от психиатра. Помимо Радда, в телешоу сыграют такие звезды, как Уилл Феррелл ("Евровидение: История огненной саги", "Зеровилль") и Кэтрин Хан ("Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Ванда/Вижен").

13 ноября на Adult Swim состоится премьера аниме-сериала "Бегущий по лезвию: Черный лотос" / Blade Runner: Black Lotus (Япония, США, 2021), являющегося частью научно-фантастической медиафраншизы "Бегущий по лезвию". Действие сериала происходит в 2032 году, то есть между фильмами Ридли Скотта о 2019 годе и Дени Вильнева о 2049 годе. На этот раз в центре сюжета окажется девушка без памяти, но со смертоносными способностями, которая пытается вернуть воспоминания и ввязывается в войну с мафией. Также в сериале должны появиться персонажи из предыдущих частей франшизы.

14 ноября Paramount+ выпустит первый эпизод криминального триллера "Мэр Кингстауна" / Mayor of Kingstown (США, 2021) со звездой Marvel Джереми Реннером в главной роли. В центре сюжета окажется влиятельное семейство Макласки в Кингстауне (штат Мичиган), которое занимается тюремным бизнесом. В сериале поднимаются темы системного расизма, коррупции и неравенства. Помимо Реннера, в фильме сыграет Эйдан Гиллен, известный по роли Мизинца в "Игре престолов", а также оскароносная Дайан Уист ("Эдвард Руки-ножницы", "Пули над Бродвеем").

Также 14 ноября на Showtime стартует драматический сериал "Шершни" / Yellowjackets (США, 2021). Он рассказывает о команде невероятно талантливых футболисток-старшеклассниц, которые выжили в авиакатастрофе. Школьницам предстоит суровая борьба за выживание, которая растянется на 25 лет. Потому одни и те же героини будут показаны в разном возрасте, а исполнят их разные актрисы.

Сериал собрал внушительный актерский состав – Мелани Лински ("Два с половиной человека", "Афера Стивена Гласса"), Софи Нелисс ("Юный детектив", "Жертвуя пешкой"), Элла Пернелл ("Армия мертвецов", "Дом странных детей Мисс Перегрин"), а также Джульетт Льюис ("Странные дни", "Прирожденные убийцы") и Кристина Риччи ("Семейка Аддамс", "Сонная Лощина").

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

***

Напомним, поскольку на большей территории Украины, в том числе в Киеве, действует "красная" карантинная зона, работа кинотеатров в таких регионах возможна только при наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление) у всего персонала и всех посетителей. В остальных регионах кинотеатры могут работать при ограниченной заполняемости залов 2/3, дополнительные условия для зрителей не выдвигаются.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко

