Один из лучших фильмов года: почему "Память" с Тильдой Суинтон покоряет сердца зрителей (рецензия)

Непревзойденная Тильда Суинтон возвращается на большие экраны с картиной "Память" лауреата "Золотой пальмовой ветви", тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. Это кино для настоящих ценителей артхаусных фильмов. Лента, увы, не впечатлит любителей насыщенного сюжета, размашистых диалогов и быстромелькающих кадров.

Сколько бы вы фильмов не посмотрели с Тильдой Суинтон, в каждом новом с этой актрисой вы будете впечатлены глубиной ее роли, она - действительно мастер своего дела, ею нельзя не восхищаться. И снятая в Колумбии "Память" - очередное тому подтверждение.

Сюжет фильма "Память" 2021

Сюжет драмы закручен вокруг некой весьма, казалось бы, странной Джессики в исполнении Тильды Суинтон. Девушку мучают бессонница и то ли звуковые галлюцинации, то ли действительно ее преследует один очень громкий и неуместный звук (так называемый синдром взрывающейся головы). Сама она не справляется с этой проблемой, ищет ответ у врача и среди окружающих. Но только один человек поможет ей в этом разобраться, и развязка будет неожиданной для зрителя. Ведь режиссер решил "приправить" драму мистическими и фантастическими элементами.

Фильм "Память": актеры и картинка

Тильда Суинтон считается артхаусной актрисой, ее роли - не голливудский ширпотреб (да простят меня эти звёзды). В "Памяти" самая нестандартная и оригинальная знаменитость современности, кажется, сыграла саму себя - женщину, до конца так и не понятую окружающими. Да, у неё есть друзья, есть знакомые (или последние фантомные, до конца так и не понимаешь), но помогут ли они ей принять себя, разобраться в причинах своих странных звуковых (не)галлюцинаций.

Режиссёр фильма "Память" по-настоящему гениально подошёл к каждому кадру драмы. Серые пазлы сменяются жизнеутверждающими зелёными, они не мелькают, зритель фокусируется на некоторых сценах по несколько минут, но желания перемотать не возникает, хочешь насладиться ими сполна. Вот она, сцена с якобы умершим героем, длится, казалось бы, вечность, но за это время зритель находит ответы внутри себя на многие вопросы: а счастлив ли был персонаж, что он чувствовал в последние секунды жизни, хотелось бы ему все-таки покинуть пределы этой местности хотя бы раз в жизни? Эти эпизоды можно принять за стоп-кадр, если бы не колышущиеся на ветру травинки. И тут бах - с этим актером в фильме происходит нечто невообразимое. Неожиданный поворот обещаем!

Едва ли не главную роль после Тильды, конечно же, в "Памяти" играют музыка и звуки. Первая и вправду волшебная, хочется закрыть глаза и наслаждаться ее звучанием. А звуки природы здесь медитативные, сразу желаешь расслабиться и пропустить их через себя – это и шелест травы, и падающие капли дождя, и журчание ручьев, и раскаты грома. Интересно, что кинокартину не планируют выпускать онлайн. "Память" критически важно смотреть в кино, возможно, это единственный способ смотреть фильм", - утверждает Апичатпонг Вирасетакул. И в этом моменте сложно не согласиться, ведь весь спектр прекрасных звуковых эффектов вы сможете прочувствовать лишь в кинотеатрах. Это не фильм, над которым стоит очень долго думать, это драма-ощущение, здесь все сиюминутно. Это сенсорное кино, где видеоряд – на втором плане, а на первый выходит как раз звуковой дизайн. Получилась даже некая ASMR-картина.

Почему же фильм получил название "Память"? Создатели драмы намекают, что у каждого есть память, даже у предмета, но услышать воспоминания дано не каждому. "Переживания вредны, они будоражат мою память еще больше, поэтому я чищу рыбу", - говорит Эрнан-отшельник в ленте, ограничивший свое существование лишь деревней.

После просмотра фильма хочется предаться расслабленному состоянию, забыть о суете, сесть у ручья и чистить рыбу. Жить моментом "сейчас", наслаждаться звуками природы.

"Память", вердикт УНИАН

Сюрреалистическая драма "Память", несомненно, - один из лучших фильмов в 2021 году. В подтверждение этих слов - положительные отзывы кинокритиков: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг драмы составляет 91%, а на Metacritic она достигла отметки must see и набрала 89 баллов из 100. Наша оценка – 9 из 10.

Ольга Робейко

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