Как котики вышли из тени: рецензия на фильм "Кошачьи миры Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем

11 ноября в украинский прокат вышел красочный байопик "Кошачьи миры Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Фильм в характерной британской манере рассказывает трогательную историю человека, который сделал котиков популярными на весь мир. УНИАН уже посмотрел новинку и готов рассказать, чем же она "цепляет" зрителя.

Начнем сразу с названия. Иногда, в попытке заманить зрителя в кинотеатры, украинский прокатчики прибегают к хитростям, безжалостно адаптируя украинское название так, что оно не имеет ничего общего с оригиналом. Вот и The Electrical Life of Louis Wain, что дословно можно было перевести как "Электрическая жизнь Луиса Уэйна", легким движением руки превратилось в "Кошачьи миры Луиса Уэйна". Однако в данном случае хочется отметить, что украинское название было выбрано очень даже уместно. Во-первых, а кто не любит котиков? Ну а, во-вторых, хотя тема одержимости Луиса Уэйна электричеством является едва ли не центральной в фильме, все же порой это воспринимается немного сложно и явно не заманит массового зрителя в кинозалы.

А вот что, естественно, помимо котиков, заманит зрителя в зал – так это Бенедикт Камбербэтч. Яркий британский актер стал широко известен на наших просторах благодаря главной роли в сериале BBC "Шерлок". Вскоре он благополучно просочился в Голливуд, умело совмещая работу в типичных "оскаровских" фильмах вроде "Боевой конь", "12 лет рабства" и "Игра в имитацию" до более массовых проектов "Хоббит", "Стартрек" и киновселенная Marvel, где он отвечает за персонаж Доктора Стрэнджа. Камбербэтч действительно потрясающий актер, который мастерски перевоплощается в любого персонажа. И особо хорошо у него получается играть чудаковатых гениев с тяжелой судьбой. Вот и его Луис Уэйн – точно такой! И Бенедикт Камбербэтч в этой роли был как всегда великолепен. Только ради одной его игры стоит пойти на фильм.

Собственно, кто же такой этот Луис Уэйн? В первую очередь он оставил след в истории как художник-иллюстратор, который сделал котиков популярными сначала в Великобритании, а потом и во всем мире. В наши дни даже сложно себе представить такое, но во времена Луиса Уэйна этих пушистиков если и держали дома, то исключительно для ловли мышей во дворе, а не как домашних питомцев. По версии, описанной в фильме, Луис Уэйн и его тяжело больная жена увидели промокшего под дождем котенка, которого они забрали в дом и воспринимали практически как члена семьи. Позже Уэйн начал придумывать забавные сюжеты с участием Питера – так назвали котика. Картинки пришлись по вкусу публике, и вскоре коты начали приобретать популярность как домашние любимцы.

Сам Уэйн на протяжении многих лет участвовал в нескольких благотворительных обществах, работавших на благо животных, а также был президентом Английского Национального кошачьего клуба. Он искренне верил, что эта деятельность поможет "изжить всю ненависть к кошкам" в Англии. И это ему удалось. Как сказала героиня Софии Ди Мартино – "Благодаря ему коты и их владельцы вышли из тени".

С другой стороны, Луис Уэйн был человеком не простым – как и многие талантливые личности, он имел довольно специфический характер. Ему было сложно общаться с людьми, он был гиперактивным, и единственное, что помогало ему концентрироваться – постоянная занятость. Где он только себя не пробовал – наука, музыка, искусство. Он был одержим электричеством, и видел его во всем. С годами его психологическое состояние только ухудшалось – то, что было детскими кошмарами, в итоге вылилось в шизофрению, а закончил он свою жизнь в психбольнице.

Причем страсть рисовать различные антропоморфные сюжеты с участием котов он сохранял практически до самого конца. Вот только менялись изображения по мере того, как его психическое состояние ухудшалось – если сначала это были миленькие зверушки, то под конец это была настоящая психоделика.

С другой стороны, у Уэйна была весьма непростая судьба. Его отец умер, когда Луису было 20 лет, и с тех пор ему пришлось стать главой семьи. А на шее у него висели аж пять младших сестер, старшая из которых была тем еще деспотом, а средняя – оказалась в психбольнице з шизофренией. В какой-то момент Уэйн просто уже не мог выдерживать постоянные требования давать им больше денег (к тому же, он совершенно не умел распоряжаться финансами) и найти себе богатую невесту. Окончательно отношения в семье накалились, когда Луис решил жениться на гувернантке своих сестер, что в те времена считалось нонсенсом. И именно ее потеря подтолкнула Уэйна к новому витку творчества с одной стороны и безумию с другой стороны.

Стоит отметить, что помимо Камбербэтча "Кошачьи миры" собрали впечатляющий актерский состав. Здесь огромное количество второстепенных и эпизодических персонажей в исполнении весьма интересных личностей, которых очень рады будут видеть ценители британского ТВ и не только.

Роль жены Уэйна сыграла английская актриса Клэр Фой, которую украинский зритель мог видеть в сериале "Корона" и фильмах "Человек на Луне" и "Девушка, которая застряла в паутине". Персонаж получился очень харизматичным, а между Камбербэтчем и Фой просто невозможно было не заметить невероятную химию.

Также весьма важную роль в фильме сыграл персонаж Тоби Джонса, известного по роли Армина Золы в киновселенной Marvel – сэра Уильяма Ингрэма, который первым разглядел что-то в эскизах Уэйна и помогал ему до самой своей смерти.

Роль властной сестры Уэйна Кэролайн исполнила Андреа Райсборо ("Смерть Сталина", "Бердмен"), а роль еще одной сестры досталась Стейси Мартен ("Нимфоманка", "Высотка"). Также зритель будет рад увидеть в фильме Эми Лу Вуд из "Полового воспитания" и Софию Ди Мартино из "Локи". Отдельное украшение фильма – сестра Уэйна Жозефина в исполнении Шерон Руни ("Дамбо").

Среди других любопытных камео – Джулиан Бэррэтт, один из создателей футуристического британского телешоу "Майти Буш", популярного в середине 2000-х. Фанатам шоу точно будет приятно увидеть комик после стольких лет тишины. Кроме того, в фильме засветились Ричард Айоади из сериала "Компьютерщики", вездесущий Тайка Вайтити и музыкант Ник Кейв, который исполнил роль Герберта Уэллса.

Наш вердикт: "Кошачьи миры Луиса Уэйна" – это невероятно трогательная история талантливого человека с тяжелой судьбой, местами уж очень трагичная, а местами забавная. Отдельной похвалы заслуживает актерский состав и картинка, такая сочная и стильная. Фильм тянет после себя теплый след, и точно не оставит вас равнодушными. И, конечно же, здесь полно милых котиков.

Общая оценка – 7/10.

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Марина Григоренко

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