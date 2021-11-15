Не судите строго: рецензия на фильм "Красное уведомление" от Netflix

На днях Netflix выпустил один из своих самых громких кинопроектов года – комедийный приключенческий боевик "Красное уведомление". Фильм с огромным бюджетом и троицей звездных актеров в главных ролях получил кардинально противоположный отклик от зрителей и критиков – если первым картина понравилась, то вторые ее раскритиковали. УНИАН разбирался, почему так получилось и стоит ли смотреть фильм.

Долгое время стриминговый гигант Netflix без проблем удерживал лидерство на рынке потокового вещания. Однако в какой-то момент его конкуренты поняли, что не готовы с этим мириться. Чтобы сохранить свои позиции, Netflix решил брать зрителя количеством, которое, как известно, далеко не всегда означает качество, при этом не жалея бюджета на новые проекты. Вот и звездный боевик "Красное уведомление" / Red Notice, права на который сервис перекупил год назад у Universal Pictures, на выходе получил неоднозначные отзывы.

Так, мировая премьера фильма состоялась за неделю до официального релиза на Netflix. И если киноэксперты раскритиковали новинку, не рекомендовав ее к просмотру, то рядовым зрителям она пришлась по вкусу. Судите сами, на Rotten Tomatoes у него оценка 38% свежести от критиков и 92% от зрителей, на Metacritic – 37 баллов от экспертов и 5,9 баллов от широкой аудитории, а на IMDb – 6,5 балла. Позже фильм установил рекорд Netflix по просмотрам в день премьеры. Так стоит ли смотреть новинку?

По разным данным, фильм обошелся в рекордную для сервиса сумму от 160 до 200 миллионов долларов. Причем львиная доля бюджета пошла на оплату гонораров троице звездных актеров – Дуэйну "Скале" Джонсону ("Форсаж", "Джуанджи"), Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Форсаж") и Райану Рейнольдсу ("Персонаж", "Дэдпул").

Однако, как раз именитые голливудские звезды стали одним из самых спорных моментов. Все трое – однозначные любимцы публики, которые, тем не менее, редко получают большую похвалу от критиков. Они идеально подходят для блокбастеров и весьма харизматичны, но, увы, часто страдают от отсутствия разнообразия.

Вот и в "Красном уведомлении" "Скала" в очередной раз играл роль "Скалы", Галь Гадот – снова Галь Гадот, а Райан Рейнольдс – снова Райан Рейнольдс. Первый – традиционно изображает суперкрутого, сурового спецагента, который, тем не менее, является не просто горой мускулов и которому ничто человеческое не чуждо. Мы видели это уже много раз. Вторая – в очередной раз изображает "не просто красотку", которая в вечернем наряде с вырезом до пупка мастерски надирает зад всем подряд, разве что, здесь она чуть стервознее, чем обычно. Конечно, у Галь Гадот отличная внешность и физическая форма, но, возможно, стоит иногда чуточку расширять ее актерский потенциал. Ну а Райан Рейнольдс – традиционно отвечал за юмор. Пожалуй, из них троих – его персонаж получился самым удачным.

Разумеется, здесь не стоит винить во всем самих актеров – они сделали то, что от них требовалось, честно отработав свои гонорары. Здесь больше вопросов к сценаристам и постановщиком. Героев можно было прописать интереснее, чуточку больше раскрыть их и сделать их не такими клишированными. Наверняка, они смогли б показать гораздо больше, если б от них это потребовали.

Штампы – это вообще главная "боль" "Красного уведомления". Сюжет его весьма примитивен – вот есть некие артефакты, которые хочет заполучить некий богатей, и он готов заплатить за них огромные деньги. Есть лучшие в мире мошенники и похитители драгоценностей – Нолан Бут (Рейнольдс) и Сара Блэк (Гадот), а есть крутой спецагент, который должен их поймать – Джон Хартли (Джонсон). Разумеется, между преступниками идет беспощадное соперничество, и рано или поздно кто-то из них объединяется с блюстителем закона.

Также в фильме есть еще несколько второстепенных персонажей – инспектор Интерпола Урваши Дас (Риту Эрийа из "Академии Амбрелла") и отбитый на всю голову король преступного мира Сотто Воче (Крис Диамантопулос из "Кремниевой долины"). Впрочем, эти персонажи еще более предсказуемые.

При этом все в фильме складывается уж слишком просто, "рояли в кустах" там стоят на каждом квадратном метре. Вот вам под рукой оказывается все необходимое для побега из суперзащищенной тюрьмы, разумеется, где-то на крайнем севере России, вот вам нацистский автомобиль для зрелищной погони, а вот вам часы героя, которые по счастливому стечению обстоятельств становятся ключом к двери, за которой прячутся сокровища. Герои принимают весьма прогнозируемые решения, хотя парочка сюрпризов все же есть. И, конечно же, не обошлось без страстного танца в красном платье на балу-маскараде.

И, тем не менее, "Красное уведомление" смотрится очень легко. Фильм снят зрелищно – события разворачиваются на красивых локациях, будь то европейская столица, райский уголок на краю земли или непроходимые джунгли. Герои привлекательны, а их наряды – буквально ослепляют своим лоском. Иногда они даже слишком идеальны. Есть несколько зрелищных сцен погонь и драк. Так что чисто с визуальной точки зрения фильм "Красное уведомление" удался. Видно, на что деньги потратили.

Юмор. Нельзя сказать, что в фильме так уж много оригинальных шуток, но, тем не менее, он довольно часто заставляет вас улыбнуться, и все же это не тупой юмор ниже пояса. К слову, нашего зрителя точно повеселит сцена с российским солдатом, лайкающим в Инстаграме фото полуобнаженного Путина на коне.

Наш вердикт. Фильм "Красное уведомление" точно не представляет какой-либо художественной ценности для будущих поколений. Он напичкан штампами и предсказуемыми поворотами, а звездные актеры совершенно не пытаются перепрыгнуть выше головы. Но, при всем этом, он смотрится легко и прекрасно поднимает настроение. Так что если не строить из себя великого кинокритика и не судить слишком строго, фильм отлично подойдет для легкого вечера – чтобы посмотреть в компании друзей/родных под закуски с напитками. И ничего страшного не произойдет, если вы пару раз отвлечетесь от экрана на разговоры.

Общая оценка – 7/10.

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