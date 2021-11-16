"Хороший, плохой, коп": спасло ли боевик появления "спартанца" Джерарда Батлера (рецензия)

Если вы соскучились по боевикам после череды "сладких" артхаусных фильмов в кинотеатрах, в прокат вышел фильм "Хороший, плохой, коп" с Джерардом Батлером. Увидев фамилию этого актера в афише, сразу рассчитываешь, что лента будет как минимум средней. Но оправдает ли эта кинокартина надежды?

Джерард Батлер – звезда полюбившихся многим фильмов, среди которых "Законопослушный гражданин", "Падение Олимпа", "300 спартанцев". Френк Грилло известен по экшну "Телохранитель жены киллера" и приключенческой ленте "Первый мститель: Зимний солдат". Появление этих двух знаменитостей в одной картине обнадеживает, зритель готовится увидеть качественный боевик, с хорошей актерской игрой, спецэффектами и музыкальным сопровождением. Но что получилось на самом деле?

Читайте такжеОдин из лучших фильмов года: почему "Память" с Тильдой Суинтон покоряет сердца зрителей (рецензия)В центре сюжета – американский полицейский участок в маленьком городке. В нем сошлись профессиональный убийца, оригинальная и самоотверженная женщина-коп, а также аферист. Чем закончится эта передряга, можно догадаться. Реки крови, "дождь" из пуль и трупы – этих кадров в фильме полно, но, честно говоря, что-они вообще не цепляют.

Обнадеживает и режиссер ленты - Джозеф Карнахан, он известен своими боевиками "Кровь, наглость, пули и бензин", "Козырные тузы" и "Команда-А". Но что-то он тут явно не "дожал", не хватило зрителю ни диалогов героев, ни зрелищных сцен с перестрелками, пожарами и убийствами. Да, все это было в "Хороший, плохой, коп", но каждая сцена как будто не "докручена".

Говоря об игре актеров, стоит сказать, что неожиданно фильм "вытягивает" не Джерард Батлер (Боб Виддик в ленте), а сильная женщина-коп Валери Янг в исполнении Алексис Лодер. Батлер – завсегдатай боевиков, поэтому и думаешь, что насладишься тем, как он перевоплощается в очередного плохого парня и крушит все. Да, именно так и будет, но реализовал ли себя Джерард в этой роли? Сомневаюсь. Его диалоги какие-то сухие, как и других героев, выражение лица довольно скучное. Как-то он не дотягивает к "прежнему" Батлеру. Его противостояние с Тедди Мурретто в этом боевике – на средненьком уровне, не хватает элементов экшна. Ах, да, еще один "промах" – в фильме так и не показали торс красавчика Джерарда, а многие этого ждали.

Сыгравший психопата в фильме Энтони Лэмб то и дело сыплет шутками в боевике, но и черный юмор не спасает фильм, к сожалению.

Единственная, к кому не возникает вопросов в плане актерской игры, - Алексис Лодер. Девушка непревзойденно сыграла, она – единственный понятный персонаж фильма "Хороший, плохой, коп". Ее героиня Валери на 100% отдается своей профессии, она живет своим делом и руководствуется своими моральными принципами.

Касательно сюжета, здесь тоже немало пробелов, многие сцены кажутся нелогическими. Например, когда в полицейском участке разворачивается настоящая война с перестрелками и трупами, этого странным образом никто не замечает, не реагирует и не приезжает туда. Есть, конечно, и удачные кадры: например, впечатляет сцена с трахеостомией в экстремальных условиях, здесь искренне переживаешь вместе с героиней и ее "подопытным". Самая эффектная сцена в боевике – когда у копа Валери остается одна пуля, и вот она прокручивает ее в барабане, а перед глазами – предатель. Чем это все закончится?

Глобальная претензия к сюжету – затянутость и нелогичность. Все время хочется промотать, если первые минут 30-40 еще интересно смотреть "Хороший, плохой, коп", то дальше начинается скукотища и какой-то каламбур. Создатели фильма, кажется, перемудрили, пытаясь оправдать его название и показывая, как персонажи на ходу "переобуваются".

"Хороший, плохой, коп" – камерная история с единственной сюжетной линией, в которой пазлы так и не складываются, все сумбурно, неувлекательно, непродуманно. Например, не понимаешь, как Валери, еще минуту назад умиравшая, сидит такая бодренькая и разговаривает с Муретто.

Создатели фильма затронули темы предательства, коррупции в полицейском мире, преданности профессии, обманчивого первого впечатления о человеке. Все они раскрыты в "Хороший, плохой, коп", но сама реализация подводит, часто зритель запутан и растерян.

Итого: фильму мы ставим 4,5 из 10. Это даже не боевик на один раз, это намного хуже, к сожалению. Актерская игра на среднем уровне, режиссура тоже подвела, получился какой-то недобоевик. И финальная сцена, мягко говоря, странная.

Ольга Робейко

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