Издание этим приятным званием наградило актера Пола Радда.

52-летний американский актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People. Именно он украсил обложку ноябрьского номера издания.

"Я надеюсь, теперь меня будут наконец приглашать на эти сексуальные ужины с Клуни, Питтом и Б. Джорданом. И, думаю, я буду чаще кататься на яхтах. Я в предвкушении расширения моей яхтенной жизни", - прокомментировал актер свое почетное звание.

Читайте такжеНастя Каменских залюбовала поклонников крепким поцелуем с Потапом (фото)Отметим, ранее СМИ сообщали, что главным красавчиком 2021 года станет звезда киновселенной Marvel Крис Эванс. Тогда говорилось о том, что актер должен был получить это звание еще в прошлом году, но этого не случилось из-за скандала, в который он угодил. Речь о пикантной фотографии, которую он случайно "слил" в сеть.

Кто такой Пол Радд

Пол Радд - американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Радд начинал карьеру на телевидении, прежде чем дебютировал на большом экране с ролью в фильме "Бестолковые" (1995). Он наиболее известен по ролям в фильмах "Сорокалетний девственник" (2005), "Немножко беременна" (2007), "Взрослая неожиданность" (2008), "Люблю тебя, чувак" (2009), "Основные принципы добра" (2016) и "Охотники за привидениями: Наследники" (2021).

Также известен как исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в кинематографической вселенной Marvel, появившись в 5 фильмах "Человек-муравей" (2015), "Первый мститель: Противостояние" (2016), "Человек-муравей и Оса" (2018) и "Мстители: Финал" (2019) и "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (2022).

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Автор: Диана Могилевич