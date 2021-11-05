5 ноября 2021 года сразу несколько известных голливудских звезд отмечают День рожденья, среди которых – Тильда Суинтон и Сэм Рокуэлл.
По этому случаю УНИАН решил вспомнить их самые яркие работы в кино.
Тильда Суинтон: 61 год
Британская актриса Тильда Суинтон, на счету которой "Оскар" и множество других престижных кинонаград, является одной из самых ярких и уникальных актрис совеременности. При этом актриса умело совмещает роли как в независимом кино, так и в блокбастерах. Предлагаем вспомнить некоторые из них.
1. Орландо / Orlando (1992)
2. Пляж / The Beach (2000)
3. Что-то не так с Кевином / We Need to Talk About Kevin (2011)
4. Выживут только любовники / Only Lovers Left Alive (2013)
5. Доктор Стрэндж / Doctor Strange (2016)
6. Французский диспетчер / The French Dispatch (2021)
Сэм Рокуэлл: 53 года
Американский актер Сэм Рокуэлл также за время своей кинокарьеры заработал полный набор престижных премий – "Оскар", "Золотой глобус", "Серебряный медведь", BAFTA , Гильдии киноактров США и других. Его персонажи часто оказываются неудачниками, но и их Рокуэлл умудряется сделать харизматичными.