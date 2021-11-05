УНИАН решил вспомнить самые яркие работы этих двух самобытных актеров в кино.

5 ноября 2021 года сразу несколько известных голливудских звезд отмечают День рожденья, среди которых – Тильда Суинтон и Сэм Рокуэлл.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить их самые яркие работы в кино.

Тильда Суинтон: 61 год

Британская актриса Тильда Суинтон, на счету которой "Оскар" и множество других престижных кинонаград, является одной из самых ярких и уникальных актрис совеременности. При этом актриса умело совмещает роли как в независимом кино, так и в блокбастерах. Предлагаем вспомнить некоторые из них.

1. Орландо / Orlando (1992)

2. Пляж / The Beach (2000)

3. Что-то не так с Кевином / We Need to Talk About Kevin (2011)

4. Выживут только любовники / Only Lovers Left Alive (2013)

5. Доктор Стрэндж / Doctor Strange (2016)

6. Французский диспетчер / The French Dispatch (2021)

Сэм Рокуэлл: 53 года

Американский актер Сэм Рокуэлл также за время своей кинокарьеры заработал полный набор престижных премий – "Оскар", "Золотой глобус", "Серебряный медведь", BAFTA , Гильдии киноактров США и других. Его персонажи часто оказываются неудачниками, но и их Рокуэлл умудряется сделать харизматичными.

1. Луговые собачки / Lawn Dogs (1997)

2. Зелёная миля / The Green Mile (1999)

3. Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса / The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

4. Семь психопатов / Seven Psychopaths (2012)

5. Три билборда на границе Эббинга, Миссури / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)

6. Кролик Джоджо / Jojo Rabbit (2019)

Вас также могут заинтересовать такие материалы:

Автор: Марина Григоренко