Что посмотреть на выходных: "Вечные" от Marvel, новый южнокорейский хит и возвращение "Декстера"

Новая неделя подготовила киноманам немало интересных проектов как на "больших", так и на "малых" экранах. Так, в кинотеатрах с 4 ноября стартуют показы супергеройского фильма "Вечные" от Marvel, достойных европейских картин "Плохой сосед" и "Снега больше не будет", а также украинской исторической драмы "Почему я живой". Онлайн, тем временем, выйдут долгожданное продолжение "Декстера" и новый южнокорейский хит "Доктор Брейн". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 4 ноября

Первая неделя ноября принесет украинским киноманам сразу несколько интересных киноновинок. Глвной премьерой недели однозначно станет очередной фильм в рамках киновселенной Marvel "Вечные" / Eternals (США, 2021).

Долгожданная картина повествует о представителях бессмертной инопланетной расы, именуемых Вечными, которые тайно живут на Земле более семи тысяч лет и защищают человечество от своих злобных собратьев Девиантов. События фильма разворачиваются после фильма "Мстители: Финал", когда возвращение половины населения Земли вызывает так называемое "пробуждение".

Фильм привлек к себе внимание еще задолго до премьеры. Во-первых, благодаря актерскому составу – Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани, Барри Кеоган и многие другие. Во-вторых, благодаря режиссеру – Хлоя Чжао стала триумфатором прошлого года, получив "Оскар" и целую кучу других престижных кинонаград за драму "Земля кочевников". "Вечные" станут для нее первым блокбастером в карьере.

Мировая премьера фильма состоялась 18 октября в Лос-Анджелесе, и по итогам первых пресс-показов он получил смешанные отзывы. Так, на Rotten Tomatoes у него весьма скромная оценка 54% одобрения от критиков, что гарантировало ему сомнительный статус самого низкооцененного проекта КВМ на агрегаторе, побив антирекорд фильма "Тор 2: Царство тьмы" (2013). На Metacritic лента получила оценку 54 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы", а на IMDb – пока что всего 5,8 баллов из 10.

УНИАН уже также посмотрел новинку и готов с позиции рядового зрителе поделиться своими свежими впечатлениями, действительно ли фильм заслужил "гнилой рейтинг".

Еще одна новинка недели – драма "Почему я живой" / "Чому я живий" (Украина, 2021), снятая на легендарной Одесской киностудии живым классиком Вилленом Новаком. Фильм рассказывает эпическую историю любви, основанную на реальных событиях, произошедших в Украине в середине ХХ века. Семнадцатилетняя Фрося и ее любимый Ленчик мечтают жениться, но отец девушки категорически против евреев в семье. Жизнь влюбленных безвозвратно меняется, когда их родные и миллионы других людей становятся жертвами войны. Героям предстоит пережить оккупацию и нацистский террор, чтобы сохранить любовь и человечность в самые темные времена.

Одну из главных ролей в фильме исполнил Виктор Жданов, снявшийся сразу в нескольких знаковых для украинского кинематографа картинах – "Киборги", "Домой", "Поймать Кайдаша", "Червоный" и других. Также в фильме сыграли Артем Вильбик, Роланд Мишко, Анастасия Маркив, Максим Горай, Алексей Горбунов, Георгий Делиев и другие.

Кроме того, на этой недели в широкий украинский прокат выйдет камерная трагикомедия "Плохой сосед" / Nebenan (Германия, 2021), которая является режиссерским дебютом известного немецкого актера Даниэля Брюля ("Первый мститель: Противостояние", "Бесславные ублюдки", "Гуд бай, Ленин!"). Летом этого года он лично представил картину на Одесском международном кинофестивале, а позже "Плохой сосед" стал фильмом-открытием ежегодного кинофестиваля Новое немецкое кино 2021.

Фильм рассказывает о неожиданных препятствиях на пути известного актера к важным кинопробам. По сути, Брюль изображает гиперболизированную версию самого себя – зацикленный на себе и своей карьере, герой заходит в бар перед вылетом на встречу с кинобоссами. Внезапно с ним заводит разговор странный мужчина, который оказывается его соседом, который давно незаметно, но пристально наблюдает за жизнью актера и его семьи.

Весь фильм построен вокруг двух актеров – самого Брюля и Петера Курта, до этого снявшегося в большом количестве немецких телесериалов ("Место преступления", "Вавилон Берлин"), а также таких фильмах, как "Гудбай, Ленин", "Я и Камински" и "Между рядами".

В целом фильм получил довольно неплохие отзывы критиков. Так, на IMDb у него оценка 7,1 из 10, а на Rotten Tomatoes – 63% свежести.

Еще одна интересная "европейская" киноновинка в прокате – комедийная драма "Снега больше не будет" / Śniegu już nigdy nie będzie (Германия, Польша, Нидерланды, 2020). В центре сюжета – молодой человек по имени Женя, который находился в Чернобыле в момент аварии. Эмигрировав из Украины, он работает массажистом в небольшом польском городке. Парень лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные секреты. Так Женя превратился в гуру: одинокие и несчастные, несмотря на свое богатство, люди спешат на массаж, чтобы услышать, как жить дальше.

Фильм вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля 2020 года, а также был выдвинут как кандидат от Польши на кинопремию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Режиссером картины выступила польский режиссер Малгожата Шумовская, которая до этого сняла несколько успешных фестивальных фильмов, включая "Во имя", "Лицо" и "Тело" – последний получил Серебряного медведя за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале в 2015 году. Помагал ей работать над фильмом Михал Энглерт, с которым она сняла вместе "Тело".

Главную роль в фильме сыграл британский актер украинского происхождения Алек Утгофф, который, как и его герой Женя, в детстве эмигрировал из Украины. Еще со школьных лет он начал строить актерскую карьеру, в итоге сыграв второстепенных персонажей, преимущественно русских, в нескольких известных фильмах и сериалах, среди которых "Турист", "Джек Райан: Теория хаоса", "Разлом Сан-Андреас", "Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Очень странные дела" и "Дракула".

Фильм был в целом тепло принят критиками. Так, на IMDb у него оценка 6,4 из 10, на Rotten Tomatoes – 94% свежести, а на Metacritic – 73 бала из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Кроме того, на этой недели в украинский прокат выйдет семейный анимационный фильм "Даже мыши попадают в рай" / I mysi patrí do nebe (Франция, Чехия, Польша, Словакия, 2021) с высоким рейтингом 7,8 на IMDb. В центре сюжета этого приключенческого мультфильма – два заклятых врага мышонок Рози и лис Белопуз. После досадной неожиданности они оба оказываются на небе – в раю для зверей. Теперь им нужно объединиться, чтобы преодолеть все препятствия, чтобы отыскать отца Рози и понять, что конец – это только начало.

Что нового онлайн с 4 ноября

На этой неделе сериальных фанатов ждет сразу несколько продолжений популярных сериалов. Во-первых, 5 ноября на Netflix выйдет третий сезон криминального сериала "Нарко: Мексика" / Narcos: Mexico (США, Мексика, 2018-), состоящий из 10 эпизодов. Сериал основан на реальных событиях с сохранением некоторых исторических персонажей и вращается вокруг противостояния УБН и мексиканских наркокартелей.

Тем временем на Apple TV+ 5 ноября стартует третий и заключительный сезон стилизованной комедийной драмы "Дикинсон" / Dickinson (США, 2019-) с Хейли Стайнфелд ("Железная хватка", "Бамблби", "Соколиный глаз") в главной роли. Сериал рассказывает о творческом и жизненном пути знаменитой американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон, признанной своими современниками экстравагантной бунтаркой, не жаловавшей правила и традиционные нормы поведения.

Но, пожалуй, главным камбеком недели (а то и всего месяца) станет премьера 9 сезона детективного сериала "Декстер" / Dexter (США, 2006-2013) с Майклом Си Холлом в роли дотошного маньяка Декстера Моргана, очищавшего Майами от преступников. Мини-сериал из 10 эпизодов получил название "Декстер: Новая кровь" / Dexter: New Blood, а его действие происходит через 10 лет после окончания восьмого сезона.

Теперь Декстер Морган живет в небольшом городке Айрон Лейк под именем Джим Линдзи. Он открыл магазин инструментов и встречается с местным начальником полиции Анджелой Бишоп, подавив в себе тягу к убийствам. Однако после того, как в городке начинают происходить инциденты, напоминающие серийные убийства, в Декстере просыпается его "темный попутчик". Одновременно к нему заявляется его подросший сын.

На данный момент уже известно, что помимо Майкла Си Холла из актерского состава оригинального сериала к своей роли вернется Дженнифер Карпентер, исполнявшая роль сестры Декстера – Деборы. Правда, пока не ясно, каким образом ее вернут в сюжет, ведь героиня погибла в финале 8 сезона – скорее всего, она будет являться в форме воспоминаний или галлюцинаций. Также в качестве приглашенной звезды значится Джон Литгоу, исполнивший роль серийного убийцы Артура Митчелла / Троицы в четвертом сезоне "Декстера".

Создатели сериала обещают реабилитироваться за финал восьмого сезона, который многие фанаты сериала посчитали провальным. Первый эпизод выйдет 7 ноября на Showtime.

Стоит отметить, что по итогам предпоказов новый сезон "Декстера" получил весьма неплохие отзывы критиков – на Rotten Tomatoes у него 78% одобрения, а на Metacritic – 68 баллов из 100, что означает "в целом положительные отзывы".

Ну а тем, кто ждет чего-то совершенно нового, советуем обратить внимание на шестисерийный научно-фантастический триллер "Доктор Брейн" / Dr. Brain (Южная Корея, 2021), который стартует 4 ноября на Apple TV+. Он, к слову, станет первым ТВ-шоу на корейском языке, которое выпустит этот стриминговый сервис.

Сериал расскажет об ученом, который занимается исследованиями головного мозга и решает применить свои наработки, чтобы расследовать гибель своей семьи. Для этого он синхронизирует свой мозг с сознанием умерших родных и получает доступ к их воспоминаниям.

Главную роль в сериале исполнил южнокорейский актер Ли Сон Гюн, которого украинский зритель мог видеть в оскароносном фильме "Паразиты" Пон Чжун Хо. Режиссером нового проекта стал один из ведущих современных режиссеров Кореи – Ким Чжи Ун, на счету которого такие известные фильмы, как "Тихая семья", "Я видел дьявола", "Возвращение героя" и "Секретный агент", который был выдвинут Южной Кореей на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

Кроме того, 5 ноября на Netflix выйдет романтическая комедия "Неуловимый аромат любви" / Love Hard (США, 2021) со звездой сериала "Дневники вампира" Ниной Добрев. Она сыграет роль молодой женщины из Лос-Анджелеса, которая влюбляется в мужчину в приложении для знакомств и едет в его родной город на Восточном побережье, чтобы удивить его на Рождество. Однако вскоре становится ясно, что она стала жертвой афериста. Также в фильме сыграли Джимми О. Ян, известный по сериалам "Кремниевая долина" и "Космические войска", Дэррен Барнет из "Я никогда не…" и Гарри Шам-младший из "Хора" и "Безумно богатые азиаты".

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

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Напомним, поскольку на большей территории Украины, в том числе в Киеве, действует "красная" карантинная зона, работа кинотеатров в таких регионах возможна только при наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление) у всего персонала и всех посетителей. В остальных регионах кинотеатры могу работать при ограниченной заполняемости залов 2/3, дополнительные условия для зрителей не выдвигаются.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко

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