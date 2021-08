Домогательства, расизм и другие кредо ассасинов. Проблемы современной Ubisoft и ее дальнейшая судьба

Странные анонсы, токсичная атмосфера в коллективе, домогательства и попытки переосмыслить Assassin's Creed — все это про современную Ubisoft. Один из ведущих игровых издателей Европы сейчас находится не в лучшем положении. Как именно обстоят дела в компании, и куда она движется — рассказываем в свежем материале.

Последние пять лет часть игрового сообщества регулярно критикует Ubisoft. Французскому издательству достается за многое: конвейерный подход к развитию своих основных франшиз, микротранзакции в одиночных проектах, нежелание идти на эксперименты и другое. В середине прошлого года к этому добавились обвинения в токсичной атмосфере внутри компании. Согласно анонимным заявлениям разработчиков, в Ubisoft процветали сексизм, расизм, дискриминация женщин и унижения со стороны руководства. Издательство пообещало исправить ситуацию и даже уволило ключевых директоров в разных подразделениях.

Прошлой осенью компании удалось выпустить невероятно успешную Assassin's Creed Valhalla, которую хвалили как критики, так и обычные пользователи, и неплохую Immortals Fenyx Rising. Благодаря этому создалось впечатление, что у Ubisoft все хорошо. У нее есть своя огромная аудитория, игры продолжают продаваться, а внутренние проблемы в коллективе постепенно решаются. Однако недавно выяснилось, что компания если и не находится в кризисе, то близка к нему. После изучения официальных заявлений и надежных инсайдов стало понятно, что Ubisoft стагнирует, а ее предстоящие игры либо не внушают доверия, либо угодили в производственный ад.

Анонс, о котором никто не просил

В отчете Ubisoft за первый квартал 2021-2022 финансового года указаны не особо радужные результаты. Доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 17,4 % до €352,8 миллиона, а выручка — на 20,5 % до €326 миллионов. Компания предвидела падение и даже прогнозировала чуть более низкие показатели. Поэтому создается впечатление, что она все контролирует и понимает свои сильные стороны, но как тогда объяснить скороспелый анонс Tom Clancy's XDefiant? Этот условно-бесплатный многопользовательский шутер от разработчиков музыкальной игры Rocksmith выглядит, как безыдейная халтура с небольшим бюджетом. Проект явно показали с целью успокоить инвесторов, предотвратить продажу акций и снижение их цены впоследствии. Компания хотела убедить всех, что у нее появился очередной перспективный релиз, ведь сейчас на микротранзакциях в условно-бесплатных играх можно зарабатывать десятки миллионов долларов в месяц или хотя бы в квартал. Но XDefiant такое точно не грозит.

У игры попросту нет лица. Режимы, специализации, карты, яркий визуальный стиль — все это смотрится вторично. Ubisoft будто бы пыталась запихнуть все тренды, которые потенциально могут привести к успеху, в один котел. В результате получилась непонятная субстанция, которую даже хорошая стрельба не спасет. Качественные шутерные механики уже есть в более цельных и привлекательных играх — Warzone, Apex Legends и даже CS:GO. Как результат, на официальном YouTube-канале Ubisoft при 209 тысячах просмотров, что вообще-то мало для крупных издателей, ролик трейлер XDefiant набрал 11 тысяч дизлайков и всего 6 тысяч лайков. Похоже, у провальной королевской битвы Hyper Scape, о которой все уже успели забыть, скоро появится коллега по несчастью.

Один в поле не воин

Аргументы против XDefiant легко парировать тем, что Ubisoft может себе позволить экспериментировать. У нее хорошо продаются старые проекты, популярность Rainbow Six Siege растет, а каждый год дополнительно "выстреливает" какая-то новинка. Вот только огромная компания с кучей отделений по всему миру не может себе позволить во многом надеяться на давно вышедшие игры. А один успешный запуск в год — это очень мало. С таким подходом рост показателей будет слишком медленным, что не устроит инвесторов. Но вот незадача: в ближайшее время Ubisoft не удастся ничего изменить.

Из ее будущих проектов гарантированным хитом можно назвать только Far Cry 6. Avatar: Frontiers of Pandora проходит под знаком вопроса, так как о нем пока мало известно. Да и непонятно, насколько хорошими окажутся новые фильмы во вселенной "Аватара" и не испортят ли они запуск игры. Riders Republic метит в аудиторию Steep и фанатов экстремального спорта. Она может занять свою нишу, но говорить об успехах FIFA и NBA здесь не приходится.

А Rainbow Six Quarantine ощущается унылым кооперативным шутером на базе Siege. В ее успех верится лишь немногим больше, чем в случае с XDefiant. Тем более что разработка Riders Republic и Rainbow Six Quarantine явно пошла не по плану. Каждый из проектов переносили по нескольку раз, а это вызывает дополнительные опасения. И когда смотришь на перечень выше, то понимаешь, что пространства для экспериментов не так уж и много. Одной Far Cry 6 все расходы не покроешь.

Вот куда идут бюджеты

Вышеупомянутый список будущих релизов ощущается неполным, ведь так? Он почему-то не включает такие громкие названия, как ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones. Но не волнуйтесь: мы ничего не забыли, просто эти проекты находятся в производственном аду, и их судьба вызывает колоссальные опасения. Приключения персидского принца отправили на полную переработку, если верить слухам в Сети. Игра должна была выйти еще в январе текущего года, а теперь у нее даже нет даты релиза.

Beyond Good & Evil 2 стала жертвой собственных амбиций. Разработчики планировали реализовать большое и детально проработанное космическое пространство, в котором взлет и посадка на планеты происходит в режиме реального времени. Об игре молчат с 2018 года, а не так давно идеолог первой части и руководитель разработки сиквела Мишель Ансель ушел из Ubisoft и посвятил себя дикой природе.

Skull & Bones превратилась для французского издательства в сплошную головную боль. Согласно расследованию издания Kotaku, проект сначала хотели сделать добавкой к Assassin's Creed IV: Black Flag. Затем она переросла в полноценную игру, но ее концепцию постоянно меняли. Приходили новые разработчики и руководители, которые старались реализовать собственное видение. В результате бюджет Skull & Bones уже разросся до 120 миллионов долларов, а у Ubisoft готова только альфа-версия, поэтому даже к 2023 году производство вряд ли завершится.

Большой проект — большие опасения

Будущее Assassin's Creed — ведущей франшизы Ubisoft — тоже нельзя назвать безоблачным. Недавно компания анонсировала AC Infinite — платформу с сервисной моделью, которая станет следующим этапом развития серии. Она будет постоянно обновляться и включать разные по размерам и формату игры. Звучит хорошо, ведь такая концепция позволит больше экспериментировать и выпускать менее масштабные Assassin's Creed с уникальными историческими антуражами. Пользователи смогут впервые за долгое время окунуться в компактные, сюжетные творения во франшизе.

Однако преждевременно радоваться не стоит. Как именно будет работать Assassin's Creed Infinite? За счет чего ее планируют монетизировать? И не скатиться ли все к разным многопользовательским проектам с редкими вкраплениями сюжетных игр? Вопросов хватает, а отвечать Ubisoft пока не спешит. Производство платформы только началось, так что в ближайшее время ее вряд ли выпустят.

Откуда же тут взяться идеям

Разработка игр — это творческий процесс, в котором ключевая роль отведена взаимодействию между специалистами разных отраслей. Если в коллективе процветает авторитаризм со стороны руководства, расизм, домогательства и прочие проблемы, выпускать хитовые блокбастеры будет очень сложно. Согласно расследованию французского издания Le Télégramme, все это по-прежнему актуально в Ubisoft. Кадровые перестановки в верхушке правления не дали результатов, тем более что многие из них были сделаны для вида. Например, новым главой подразделения в Монреале стал Кристоф Деренн — кузен генерального директора Ива Гиймо.

Жалобы на домогательства продолжают поступать от рядовых сотрудников, а отделы по их защите бездействуют. И даже если сделать скидку на современные толерантные тренды на Западе и предположить, что Le Télégramme преувеличивает, проблемы все равно есть. Недаром ведь полтысячи нынешних и бывших сотрудников Ubisoft опубликовали открытое письмо к руководству компании и осудили ее внутреннюю культуру. Если Ив Гиймо продолжит бездействовать может начаться отток кадров, и тогда дела с разработкой новых игр станут еще хуже.

Итоги

О каком-то мгновенном крахе Ubisoft говорить не приходится. Финансовые показатели у компании все еще хорошие, а недавнее падение было прогнозируемым. Однако ее дальнейшие перспективы выглядят более чем тревожными. Издательство выпускает мало успешных новинок, а его многие будущие релизы выглядят откровенно проходными. На мобильном рынке тоже не получается полноценно закрепиться — объявление о закрытии Tom Clancy's Elite Squad это в очередной раз подтвердило. В коллективе токсичная атмосфера и совсем скоро может произойти массовый отток кадров. Рафаэль Лакост и Эрик Баптизат — художественный директор и глава разработки успешной AC Valhalla соответственно — уже покинули Ubisoft. И в таких условиях компания собирается полностью переосмыслить концепцию Assassin's Creed, своей самой узнаваемой франшизы. Понятно, что французскому издательству нужно меняться, но его нынешние шаги кажутся странными и только приближают компанию к надвигающемуся кризису. А вот выйдет ли она из него, неизвестно, ведь с такой критической массой проблем ей еще не доводилось сталкиваться.

Назар Степорук

