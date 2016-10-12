Гройсман назвал дату создания офиса сопровождения инвестиций

Офис сопровождения инвестиций, который призван стать точкой входа для инвесторов и площадкой разрешения их проблем, будет окончательно создан на следующем заседании правительства, ориентировочно 19 октября. Об этом глава правительства сказал в ходе международного форума в Запорожье.

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«На следующем заседании правительства будет создан Офис сопровождения инвестиций. Эта структура в сотрудничестве с парламентом и правительством будет делать все, чтобы инвестиции были успешными», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, впервые Гройсман высказал идею создания Офиса привлечения, сопровождения и продвижения инвестиций в мае текущего года. Позднее он не раз подчеркивал, что Офис должен стать точкой входа инвесторов в Украину, но при этом быть дополнительным инструментом к другому инвестиционному органу - Национальному инвестиционному совету, созданному по предложению президента Украины Петра Порошенко в конце августа текущего года.

Глава инвестсовета Борис Ложкин отмечал, что Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3-5 млрд долл. инвестиций.

По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 млрд долл., что на 2,282 млрд долл., или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 млрд долл.