Украина может в следующем году привлечь $3-5 миллиардов инвестиций - Ложкин

Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3-5 миллиардов долларов инвестиций, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Национального инвестиционного совета Борис Ложкин.

"Я рассчитываю, что уже в следующем году Национальному инвестсовету удастся реализовать несколько серьезных институциональных инициатив, а также привлечь 3-5 миллиардов долларов. Потенциал и возможности для хорошего старта у нас есть, - написал Ложкин. - Успешное будущее Украины строится на фундаменте сильной, конкурентоспособной экономики. Интенсивный рост экономики невозможен без серьезного притока внешних инвестиций".

Ложкин подчеркнул, что привлеченный капитал позволит обеспечить необходимое увеличение ВВП на уровне 6,5-9% в год.

"Но есть проблема. Украина сейчас не может предложить готовые инвестиционные проекты, в которые можно было бы вложить, например, 5-10 миллиардов долларов", - отметил Ложкин.

Он также подчеркнул, что важно не только находить инвесторов, но и создавать "экосистему, которая способна продуцировать крупные инвестиционные проекты".

"И здесь нужно менять отношение к инвесторам во всей вертикали власти. Государство должно стать клиентоориентированным – не только информировать инвесторов о том, куда можно вкладывать деньги, но и предлагать проекты и решения. И, разумеется, сопровождать их реализацию", - написал Ложкин.

Читайте такжеЛожкин пригласил в Нацинвестсовет Сороса – финансист предварительно согласился

Ранее Ложкин отмечал, что для обеспечения ежегодного роста ВВП Украины на 6,5-9% в течение 2017-2036 годов необходимо привлечение дополнительно 120-200 миллиардов долларов иностранных инвестиций к 2036 году.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 29 августа принял отставку главы Администрации президента Бориса Ложкина и назначил его своим советником и главой Национального инвестиционного совета как ключевого органа привлечения и сопровождения инвестиций, а также формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине.

По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.