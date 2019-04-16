У Порошенко заявили, что заключили соглашение с Зеленским относительно дебатов на "Олимпийском"

Заключено соглашение между штабами обоих кандидатов в президенты и НСК "Олимпийский" относительно аренды стадиона 19 апреля.

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".

Об этом на брифинге 16 апреля рассказал спикер штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает "ТСН".

Читайте такжеПочти 40% украинцев ожидают от будущего президента снижение тарифов

По его словам, сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение между администрацией НСК «Олимпийский» и избирательными штабами кандидатов.

Медведев отметил, что в рамках этого соглашения пока договорились только об аренде стадиона, а вопросы по поводу регламента дебатов еще согласовываются.

«Сегодня вечером должны продолжиться переговоры между избирательными штабами, и наши представители на этих переговорах собираются обсуждать именно регламент проведения дебатов», - сказал он.

По словам Медведева, пока у представителей штабов «разные философии и видение этого события».

«Наверное, эти переговоры будут трудными, но мы очень надеемся, что команда Зеленского продемонстрирует желание не избегать дебатов, а провести настоящую дискуссию между кандидатами», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.