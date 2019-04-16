Более 57% украинцев считают, что во втором туре президентских выборов победит Зеленский - опрос

В победе действующего президента Петра Порошенко уверены 14,1%.

Более 57% украинцев считают, что во втором туре президентских выборов победит шоумен Владимир Зеленский.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные Киевским международным институтом социологии результаты опроса, проведенного 9-14 апреля.

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, на вопрос о предполагаемом победителе выборов 57,2% украинцев ответили, что победит Зеленский, 14,1% - Порошенко, еще 28,7% - не определились или отказались отвечать на вопрос.

Опрос проводился в период с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов в возрасте с 18 и старше. Статистическая погрешность составляет 3,3%.

Как сообщал УНИАН, второй тур президентских выборов в Украине пройдет 21 апреля.