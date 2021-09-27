По мнению истца, при подготовке и принятии обжалуемого решения Киевсовет нарушил требования налогового и земельного законодательств.

В Окружном административном суде Киева оспаривают введение новых платных паркомест вдоль дорог в столице.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск жителя Деснянского района столицы к Киевсовету. Истец просит суд признать противоправным и недействительным решение Киевсовета, которым был определен перечень парковочных площадок, закрепленных за КП "Киевтранспарксервис", с которых будет взиматься сбор за места для парковки транспортных средств", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о решении Киевсовета от 31 августа 2021 года №2185/2226 "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 2011 года №242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве".

Читайте такжеВ Киеве утверждены новые парковочные зоны: сколько теперь придется платитПо мнению истца, при подготовке и принятии обжалуемого решения Киевсоветом были нарушены требования налогового и земельного законодательства.

Теперь суд решает, открывать ли производство по административному делу.

Парковка в Киеве

С 1 июля тарифы за парковку в центре Киева выросли более чем втрое: так, в I зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость одного часа парковки составляет 35 гривень, во II зоне - на прилегающих к центру территориях - 25 гривень. В "спальных" районах города стоимость парковки - 5 гривень в час.

29 июля 2021 года появилась информация о том, что в Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле своего дома будет стоить киевлянам 25-35 гривень в час.

31 августа столичные власти поддержали решение о создании более 200 новых парковочных площадок по всему Киеву на 21 тысячу машиномест. Ожидается, что поступления за парковку в городской бюджет ежегодно составят 46 миллионов гривень.

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Автор: Дмитрий Хилюк