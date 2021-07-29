Столичные власти считают, что оплата придомовой территории не дает права на бесплатную парковку возле своего дома.

​​​​​​В Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле своего дома будет обходиться киевлянам в 25-35 гривень за час.

Об этом заявил начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин, сообщает Dtp.kiev.ua.

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По словам Рахматулина, столичные власти планируют брать с водителей деньги за использование придомовой территории

Такие меры Рахматуллин назвал "абсолютно обоснованными", так как по его словам "нигде нет расчетов, что человек должен парковаться под своим жильем". По словам Рахматуллина, земля возле большинства домов принадлежит городу, хотя люди и платят за обслуживание придомовой территории.

"Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов", - говорит Рахматуллин.

В КГГА планируют, что платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу. Жители будут об этом извещены и в течении выделенного периода смогут решить вопрос с оформлением земли или же согласиться на разработку платных парковочных мест.

Сколько будет стоить парковка:

Бесплатно можно будет оставить машину только ночью и на выходные;

в будни парковка в центре города - в 35 грн/час;

в будни парковка вприцентровой зоне – 25 грн/час;

в будни парковка в спальных районах - 5 грн/час.

Информацию о планах ввести в Киеве платные парковки возле домов подтвердил советник замглавы КГГА, глава Совета по урбанистике Виталий Селик, сообщает "Апостроф".

По словам Селика, власти обосновали такое решение нехваткой парковочных мест, а также тем, что "скорые" и пожарные не могут проехать "запаркованные" кварталы.

По словам Селика, оплата придомовой территории не дает жильцам права на бесплатную парковку.

"То, что они платят 200-300 гривен за обслуживание придомовой территории, они платят исключительно за уборку возле своего дома", - говорит Селик.

"Те паркоместа, которые есть в старых кварталах города, я напомню, были рассчитаны для так называемой гостевой парковки", - отмечает Селик.

Ранее власти расcчитывали, что у большинства жителей города будет свое парковочное место или гараж.

"На примере старой застройки и застройки 90-х можно пояснить, что перед домом находится 10-20 паркомест на 100-200 квартир. Это же не справедливо по отношению к 90% жителей дома, ведь все одинаково платят за придомовую территорию, а паркуется 10%. А справедливо ли, что одни люди купили себе гараж или паркоместо в подземном паркинге, а другие паркуются бесплатно", - добавляет он.

"Да, сейчас в городе существует система, когда люди бесплатно могут оставлять на месяц автомобиль возле своего дома. Но, во-первых, они занимают место потенциальных гостей других жителей дома, которые не могут подъехать. А, во-вторых, мы видели ситуации, когда в некоторых жилых комплексах банально скорая или пожарные не могут проехать из-за того, что автомобили запаркованы в два ряда. Это все нужно нормировать", - заявил Селик.

Повышение тарифа

15 июня 2021 года в КГГА сообщили о том, что в Киеве власти города инициируют поднятие тарифов на парковку для частных автомобилей. Планировалось, что тариф будет повышен на парковку в центре города, а также на прилегающих к центру города территориях.

1 июля 2021 года парковка в центре Киева подорожала в три раза.

Автор: Елена Коваленко