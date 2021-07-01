Тариф за парковку в спальных районах остался прежним – 5 грн в час.

С 1 июля в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение от 25 июня 2021 года.

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Согласно документу, с 1 июля в I зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн (до этого действовал тариф 10 грн), а во в II зоне, на прилегающих к центру территориях, – 25 грн/час (ранее 7 грн). В спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

В КГГА напоминают, что оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения «Киев Цифровой», «Приват 24», Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить в терминале Easy Pay.

Отмечается, что в выходные, праздничные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, первые две недели, начиная с сегодняшнего дня, инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам.

«Инспекция по парковке начинает разъяснительную кампанию, чтобы водители могли узнать о новых правилах, понять их, установить приложения и разобраться в новой системе оплаты. Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не уплатил за парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Такой период лояльности продлится две недели - с 1 по 16 июля», - отметил он.

Заместитель председателя КГГА также сообщил, что все площадки будут оборудованы информационными табличками, на которых будет указан действующий тариф в определенном месте, а также QR-код для удобного перехода к механизму оплаты.

Усов добавил, что доход города от парковки будет направлен в специальный фонд городского бюджета, из которого будет финансироваться прежде всего развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышение безопасности киевлян на улицах города.

Повышение тарифа

15 июня 2021 года в КГГА сообщили о том, что в Киеве власти города инициируют поднятие тарифов на парковку для частных автомобилей. Планировалось, что тариф будет повышен на парковку в центре города, а также на прилегающих к центру города территориях.

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Автор: Инна Андалицкая