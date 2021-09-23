В августе горсовет поддержал решение о создании более 200 новых парковочных площадок по всему городу на 21 тыс. машиномест.

В Киеве участники АТО и ООС, а также члены семей погибших лиц, которые имели статус участников боевых действий, будут иметь льготы при пользовании местами для парковки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании Киевсовета 81 депутат из 99 зарегистрированных в зале.

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Соответствующие изменения внесены в решение Киевсовета от 25 декабря 2008 г., которым утверждены Правила благоустройства города и перечень лиц, которым предоставляются льготы.

По словам депутата Киевсовета, члена Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Порайко, киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, операции Объединенных сил, члены семей погибших будут иметь право на бесплатную парковку в городе.

Парковка в Киеве:

15 июня 2021 года в КГГА сообщили о том, что в Киеве власти города инициируют поднятие тарифов на парковку для частных автомобилей. Планировалось, что тариф будет повышен на парковку в центре города, а также на прилегающих к центру города территориях.

С 1 июля тарифы за парковку в центре Киева выросли более чем втрое: так, в І зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составляет 35 грн/час., во II зоне, на прилегающих к центру территориях, - 25 грн/час. В "спальных" районах города стоимость парковки – 5 грн/час.

29 июля 2021 года появилась информация о том, что в Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле своего дома будет обходиться киевлянам в 25-35 гривень за час.

31 августа Киевсовет поддержал решение о создании более 200 новых парковочных площадок по всему городу на 21 тыс. машиномест.

Ожидается, что поступления за парковку в городской бюджет ежегодно составят 46 млн грн.

Автор: Инна Андалицкая