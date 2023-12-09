Интервал движения между поездами будет составлять до получаса.

Власти Киева рассматривают возможность запуска челночного движения через неповрежденный тоннель между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Руслан Кандыбор, информирует Суспильне.

По словам чиновника, интервал движения между поездами будет составлять до получаса. Он также пояснил, что проблема существует на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". В начале ноября здесь были обнаружены трещины и проседание грунта. Ситуация ухудшилась в последние дни, и через трещины стала просачиваться вода. Это может привести к обрушению. По этой причине было принято решение закрыть несколько станций "синей" линии метро.

Кандыбор уточнил, что сейчас продолжается укрепление туннеля изнутри, и были установлены маяки, чтобы избежать распространения трещин. При этом закрытие участка метро позволило стабилизировать движение воды и избежать подтоплений.

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Разрушение тоннеля в метро Киева

С 9 декабря в Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" движение поездов Оболонско-Теремковской линией метро будет происходить между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская". Движение поездов на отрезке между "Лыбидской" и "Демеевской" придется полностью остановить до завершения работ.

В столичной мэрии пообещали, что для обеспечения перевозок пассажиров будут предусмотрены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбидская".

Позже в КГГА рассказали, как обеспечат перевозку пассажиров метро до Теремков. Так, сейчас от станции метро "Теремки" до "Лыбидской" курсируют 55 автобусов и 15 троллейбусов. Но в течение ближайшего времени количество единиц наземного транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличат до 77 автобусов и 20 троллейбусов.

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