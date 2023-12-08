Обещают организовать перевозку 14-15 тысяч человек в час, тогда как в метро поток составлял около 12 тысяч человек в час.

После закрытия участка столичного метро в направлении Голосиева и Теремков в Киевской городской госадминистрации посчитали, какой объем пассажиров будет перевозить дублирующий коммунальный наземный транспорт.

Как говорится в сообщении пресс-службы КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс", сейчас от станции метро "Теремки" до "Лыбедской" курсирует 55 автобусов и 15 троллейбусов. Но в течение ближайшего часа Количество единиц наземного транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличат до 77 автобусов и 20 троллейбусов.

"Интервал движения поездов на этой линии метро был около 3 мин. Интервал движения автобусов и троллейбусов будет не больше. Такое количество наземного транспорта сможет перевезти 14-15 тысяч человек в час. К примеру, метро на данном участке перевозило около 12 тысяч человек в час", - уверяют в КГГА.

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Разрушение тоннеля в столичном метро

Как сообщал УНИАН, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" сегодня днем было срочно закрыто из-за разрушительные процессы в туннеле. Ожидается, что ремонтные работы продлятся около 6 месяцев.

Власти города организовали дублирующий наземный трансопрт для обеспечения перевозки пассажиров, которые корситировались станциями метро, которые теперь закрыты.

Как известно, в столице во время воздушных тревог движение общественного транспорта останавливается, тогда как метрополитен продолжает функционировать за исключением наземных его участков.

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