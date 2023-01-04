В новогоднюю ночь во время воздушной тревоги подземными станциями метрополитена как укрытием воспользовались около более 5 тыс. человек

С начала полномасштабного российского вторжения в Укаину столичный метрополитен вдвое сократил объем перевозки пассажиров.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook, метро во время воздушной тревоги используется как укрытие.

"В 2022 году Киевским метрополитеном воспользовались 162 миллиона 170,3 тысячи пассажиров. Традиционно самой загруженной остается Святошинско-Броварская (красная) линия. За ней – Оболонско-Теремковская (синяя), а наименее загруженной является Сырецко-Печерская (зеленая) линия. Для сравнения: в 2021 году столичная подземка перевезла 319 миллионов пассажиров", – отметил он.

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"Только в новогоднюю ночь, во время воздушной тревоги, подземными станциями метрополитена как укрытием воспользовались около 5 200 человек, из которых почти 400 детей", - ометил Поворозник.

Столичное метро во время войны:

С первых дней российского вторжения в Украину метро в Киеве используется как укрытие.

Долгое время центральные станции метро были закрыты. Только 19 декабря 2022 года, впервые с начала войны, в Киеве открыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

24 ноября метро в Киеве сократило интервал движения поездов в пиковые часы.

В декабре 2022 года в связи с ударами Росии по энергоструктуре Киева на 19 станциях метро были обустроены точки для подзарядки телефонов. В частности, на платформах станций "Академгородок", "Житомирская", "Нивки", "Берестейская", "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская", "Демеевская", "Тараса Шевченко", "Почайна", "Минская", "Героев Днепра", "Бориспольская", "Харьковская", "Позняки", "Осокорки" и "Выдубичи".

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